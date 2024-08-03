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嘉義慢飛天使演出「蛻變之翼」 觀眾見證努力與成長

多重障礙、罹患「頑固性癲癇」的小耘（中）即將畢業，雙親很感動。（記者林宜樟攝）

多重障礙、罹患「頑固性癲癇」的小耘（中）即將畢業，雙親很感動。（記者林宜樟攝）

2024/08/03 16:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕伊甸基金會嘉義早療中心今天在嘉義大學舉辦畢業典禮，畢業生代表小耘的父母穿上戲服，陪著多重障礙、罹患「頑固性癲癇」的女兒與32位慢飛天使演出「突破，蛻變之翼」舞台劇，讓觀眾見證他們的努力與成長。

6歲的小耘出生時發展正常，但3歲時全身抽搐痙攣，確診罹患癲癇，醫生診斷是「頑固性癲癇」，對藥物患有抗藥性，腦波會不正常放電，導致全身痙攣、眼神空洞和流口水，父母帶著她求醫，一路走來過程艱辛。

小耘的父親說，孩子原本就讀一般幼兒園，但上學看不到笑容、沒有表情，他認為可能需要更專業的教育機構，在網路查詢資訊後，臉書頁面竟自動出現「伊甸早療中心」的廣告，因而帶著小耘到嘉義早療中心評估，後來在此就讀後，終於看到孩子快樂的笑容。

小耘的母親說，女兒透過伊甸基金會評估，獲得專業醫療資源，住院、接受生酮飲食療法後，雖然還是時好時壞，但病況逐漸穩定。她說，早療中心的「體能玩很大」課程，由親子一同參與，她看著孩子做著夾襪子、掃地等動作，雖然吃力，但努力的表情與態度，反而鼓舞了大人。

小耘的父親說，早療中心提供專業課程引導慢飛天使，更到墾丁舉辦畢業宿營，僅6歲的女兒獨自和同學在外過夜，一開始雖然緊張擔心，但看到老師妥善照顧，也讓女兒完成難得的回憶。

嘉義早療中心慢飛天使今天與家人一同演出戲劇，來賓見證成長，為他們的成果感動；伊甸基金會彰耘嘉區區長洪宏錡說，基金會服務超過1萬5000人次遲緩兒，幫助慢飛天使接受專業化療育，給予孩子及家長們勇氣和希望。

伊甸嘉義早療畢業典禮舞台劇，慢飛天使小耘（右1）和爸媽一起同台演出。（記者林宜樟攝）

伊甸嘉義早療畢業典禮舞台劇，慢飛天使小耘（右1）和爸媽一起同台演出。（記者林宜樟攝）

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