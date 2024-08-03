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宜蘭童玩節蒲隆地失聯2成員找到了 將趕6點多飛機離境

受邀宜蘭童玩節演出的非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團，今早傳出2名成員從宜蘭脫隊失聯後，搭乘計程車北上到台北市立動物園下車，警方獲報協尋，約下午3時許在指南宮附近找到人。（宜縣府提供）

受邀宜蘭童玩節演出的非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團，今早傳出2名成員從宜蘭脫隊失聯後，搭乘計程車北上到台北市立動物園下車，警方獲報協尋，約下午3時許在指南宮附近找到人。（宜縣府提供）

2024/08/03 16:23

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕找到了！受宜蘭縣政府邀約來台駐點童玩節演出的非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團，今早傳出2名成員從宜蘭脫隊失聯後，搭乘計程車北上到台北市立動物園下車，警方獲報協尋，約下午3時許在指南宮附近找到人，目前將趕往機場搭乘6時10分班機離境，脫隊原因尚待釐清。

宜蘭縣文化局表示，感謝台北市政府警察局文山第一分局指南派出所協助找到2人，不放心再讓他們搭計程車前往桃園機場，但因不符合警車接送規定，已請警方協調，若時間配合不上錯過原定班機，會先接回宜蘭後再訂其他班次回國，依契約規定，將請他們自行負擔機票錢。

宜蘭國際童玩節今年首次邀請非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團演出，8名男成員7月4日持工作證來台，駐點1個月展演無形文化資產傳統鼓舞，原預計今天下午6時10分班機離境，但其中2人於上午10時15分在宜蘭新月廣場脫隊失聯。

文化局指出，來自蒲隆地的8名男性舞者，上月4日深夜抵台、5日開始於童玩節演出，今天下午將返國，因此早上先由領隊帶往宜蘭家樂福採買，約定10時15分集合，卻遲遲等不到其中2人出現，因聯繫不上，請求警方協尋。

文化局表示，經調閱監視器，發現2人搭乘計程車後，前往台北市立動物園下車，北市警隨即派員協尋，所幸約下午3時許於指南宮附近找到人，脫隊原因尚待釐清，首要希望能夠趕上原定班機。

來自非洲的阿卡亞茲維舞團，成立於2000年，致力透過傳統舞蹈、鼓舞的混合形式表演，保存蒲隆地文化，2014年蒲隆地皇家鼓舞蹈儀式（Ritual dance of the royal drum）被聯合國教科文組織列為無形文化資產，阿卡亞茲維舞團也在當年代表該國於巴黎的典禮上演出。

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