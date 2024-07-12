泰武逛部落、東港迎王船 暑假樂遊屏東

世界百大特殊教堂之一的「佳平法蒂瑪聖母堂」相當有特色。（屏東縣府提供）

2024/07/12 05:30

縣府推郵輪巴士 每人799元可體驗原民文化悠閒一日遊

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府暑假期間將帶領民眾走訪原民部落泰武鄉，感受排灣族傳統文化之美，享受森林芬多精與風味餐，再走訪世界百大特殊教堂的「佳平法蒂瑪聖母堂」，品嚐吾拉魯滋部落咖啡園區獨特風味咖啡，還能到東港看迎王活動，欣賞知名「移動故事屋」親子劇團在屏東市的表演，讓暑假期間屏東好好玩。

請繼續往下閱讀...

大力士村平和部落 賞吉貝木棉樹

縣府推出的暑期限定郵輪巴士今年走訪泰武鄉，七月十三日首航，每人只要七九九元，就可享受泰武鄉部落的的悠閒慢活一日遊，泰武鄉是蘊含豐富排灣族文化的地方，泰武咖啡以阿拉比卡之鐵皮卡種咖啡聞名，從日治時期保留至今的咖啡老樹，這次要帶領旅客走進部落認識屏東原民文化，首站抵達有「大力士村」的平和部落，當地種植兩千株以上吉貝木棉樹，一覽山林相映的美麗景緻。

佳平法蒂瑪聖母堂 世界百大特殊教堂

第二站到佳平部落，參觀世界百大特殊教堂「佳平法蒂瑪聖母堂」，該教堂由杜勇雄神父設計、興建，不但擁有歐洲教堂特色，還融入屏東原住民排灣族元素，是台灣少見的華麗教堂，四周更布滿了各式各樣的大型雕刻藝術品，第三站到吾拉魯滋部落咖啡園區，品嚐獨特風味咖啡。

移動故事屋 7月27日到8月9日演出

交旅處說，限定遊輪巴士共八梯次，每梯次限四十人，即日起可至屏東旅行社網站報名，八月則推出「東港迎王活動」，此外，超人氣親子劇場「移動故事屋」，七月二十七日至八月九日在屏東演藝廳帶來獨一無二的沉浸式體感互動體驗，內容以台灣原創動畫、一百八十度環形投影幕、體感裝置及聲光特效為演出主軸，給予觀眾視覺與聽覺外，更有嗅覺、觸覺等體驗。

屏東演出分為「演員說書場」及「動畫體驗場」，共四十二場次，假日為「演員說書場」，六十分鐘內演出兩齣動畫故事《機器人流浪記&紅鼻仔大冒險》，透過說書人演員精彩的肢體與聲音呈現，配合動畫演出，近距離互動對話，引導大小朋友深思探索；每場次限一百五十人入場，搖滾區二百五十元、座位區一百元，購票資訊可上OPENTIX兩廳院文化生活查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法