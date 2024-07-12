彰化星光大橋掉酒瓶 砸民眾頭縫5針

星光大橋下發生過數次民眾被砸傷意外，連橋下都有人題字提醒注意安全。 （記者陳冠備攝）

2024/07/12 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉東彰路上星光大橋，橋下設有籃球場等運動空間，近日有民眾在橋下運動時，竟遭橋上掉落的酒瓶擊中頭部，緊急送醫縫合五針才止血，驚呼「真恐怖」。對此永靖鄉鄉長魏碩衛表示，星光大橋雙向車道中間留有約二．五公尺空隙，研判是用路人缺乏公德心，隨意丟棄空酒瓶等垃圾到橋下才導致意外，已研議增設遮雨棚，防止異物再掉落。

東彰路上的星光大橋為四車道橋樑，主要用來橫跨台鐵西部幹線軌道，因橋下空間寬廣，永靖鄉公所規劃興建籃球場、學步車公園等設施，不過偶有橋下運動民眾，被上方掉落物品擊中受傷，讓當地民眾不禁在橋下寫下「雙橋中間下方請勿行走運動，偶有異物從天而降非常危險」等大字提醒注意。

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魏碩衛表示，公所曾於去年七月向縣府提出計劃書改善，在橋樑中間處增設雨遮等保護措施，未料來不及設置，就又發生意外。

記者前往星光大橋調查，雙橋橫跨台鐵軌道上方蓋有水泥平台，但球場跟學步車公園上方就沒有，若民眾跑到水泥平台，就可輕易朝下方球場丟擲物品惡作劇。

警方表示，接獲劉姓民眾來電，經查橋下周邊監視器，事發時並未發現有異物從橋上掉落，但警方將再調閱周邊監視器追查。

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