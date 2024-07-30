盛裝赴宴搭中捷遺失60萬元祖母綠墜飾 女子幸運尋回

旅客若搭中捷遺失物品，可至遺失物中心詢問。（中捷公司提供）

2024/07/30 09:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷常有旅客在車廂遺失物品，今年上半年遺失物累計已達5229件，以現金、電子票證、傘具為最大宗；最近有一位女士將價值60萬元祖母綠墜飾遺落在車廂，站務人員至遺失物系統查詢及比對，僅花了2分鐘物歸原主，是中捷營運來，拾獲價值最高的物品。

中捷公司表示，該名女士參加宴會，盛裝出門搭捷運到高鐵再到外縣市，幾個小時後才發現脖子上只剩項鍊，價值60萬元祖母綠墜飾卻不見了，連忙前往捷運高鐵台中站詢問處協尋，由於女子手機上有該綠墜飾的照片，經站務人員至遺失物系統查詢及比對，僅花了2分鐘就物歸原主。

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中捷公司表示，這名旅客上午9時許搭乘捷運到高鐵台中站下車後，保全巡視車廂拾獲綠色墜子，立即送至詢問處進行遺失物處理程序，女子下午返回捷運高鐵台中站，趕緊到詢問處協尋，站務人員確認無誤，當場交還墜飾。

女子事後打電話到中捷客服中心表示，這枚祖母綠墜飾價值60萬元，是她很珍貴的收藏，感謝保全拾金不昧，希望致贈紅包以表達謝意，客服中心則婉謝旅客的好意。

拾獲墜飾的陳姓保全說，遺失物品的旅客一定很著急，當時只想趕快交給詢問處做後續處理，很高興能迅速歸還失主，這是他份內工作，旅客一聲「謝謝」就是最好的回報。

中捷公司指出，捷運綠線串接雙鐵，提供南來北往旅客及台中市民安全便捷的運輸服務，隨著運量成長，遺失物也增加，去年一整年在捷運綠線共拾獲1萬件遺失物，今年上半年遺失物累計已達5229件，以現金、電子票證、傘具為最大宗。

中捷公司提醒旅客上下車時請留意隨身攜帶的物品，如不慎遺失，可洽車站詢問處。

中捷遺失物中心提供遺失物協尋服務。（中捷公司提供）

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