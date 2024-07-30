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屏東山海國小「向陽而生」有機農場 師生種出燦爛花海

屏東山海國小「向陽而生」有機農場，師生種出燦爛花海 。（記者蔡宗憲攝）

屏東山海國小「向陽而生」有機農場，師生種出燦爛花海 。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/30 09:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕山海國小近年來致力於推動食農教育，除了讓學生品嘗自己栽種的蔬菜外，更推動自然友善的耕種方法，不使用化學農藥的方式進行耕種，日前在校園內種滿了向日葵，為畢業學長姐及校友提供充滿回憶的美麗景象，意外成為民眾喜愛的拍照景點。

山海國小師生栽種的有機農場，除了維護土壤健康，更讓師生安心地吃下學校自產自銷的農作物，近期農田進入了養地的階段，秉持著有機栽種的精神，特別規劃種滿向日葵，美麗花海令師生都相當有成就感。

學生洪雅榕表示「謝謝山海國小讓我們看到向日葵花開美景，希望未來生活也能如同向日葵開的那樣燦爛」，二年級的蔡茗安說「校園裡開滿了向日葵真的好美，好希望暑假時我也能天天到學校賞花」，四年級的巫愛妮則提到「老師告訴我們，向日葵可以用來作為有機耕作的綠肥使用，我才知道原來有機耕種原來不只是不噴灑農藥而已。」

山海國小校長楊瑞麟表示，山海國小積極推動食農教育，除了結合課程為學生帶來有意義的學習外，更重要的是深化學生對美感的體驗及認知。利用有機的耕種方法友善對待我們的土地，達到生態永續的目標外，更能結合美感體驗讓學生們發掘生活周遭之美，潛移默化中提升學生對美的感悟。

屏東山海國小「向陽而生」有機農場，師生種出燦爛花海 。（記者蔡宗憲攝）

屏東山海國小「向陽而生」有機農場，師生種出燦爛花海 。（記者蔡宗憲攝）

向日葵美麗花海令師生相當有成就感。。（記者蔡宗憲攝）

向日葵美麗花海令師生相當有成就感。。（記者蔡宗憲攝）

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