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拚明年元旦上路／擴大5癌篩 估每年達千萬人次

擴大五癌篩檢及試辦胃癌篩檢

擴大五癌篩檢及試辦胃癌篩檢

2024/07/12 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕總統賴清德提出「健康台灣」政策，力拚二○三○癌症死亡降低三分之一，行政院昨天拍板相關預算，預計放寬大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌等公費篩檢資格。國民健康署長吳昭軍指出，預算案有待立法院審議，若一切順利，希望擴大篩檢措施能在明年元旦上路，預估未來每年篩檢量可達一千萬人次。

國民健康署自二○二四至二○三○年期間，正式實施第五期國家癌症防治計畫，目標包括卅至七十歲癌症過早死亡機率由二○一五年的七・七四％，下降至二○三○年六・四二％目標，預計降幅為十七％，且全癌症五年相對存活率計畫提升到六十五％以上。

國健署癌症防治組長林莉茹指出，排除二○二○至二○二二年受疫情影響，公費四癌篩檢的使用量大致呈現增加趨勢，其中二○二二年的篩檢量為四三五・八萬人，二○二三年為四八一・六萬人。

8月試辦幽門桿菌糞便抗原檢測

據行政院公布方案，大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌等四癌篩檢條件將放寬，提供篩檢醫療院所得每案費用方面，針對大腸癌、子宮頸癌、口腔癌等三癌提高，另將從今年八月起，試辦胃癌的幽門桿菌糞便抗原檢測。

吳昭軍指出，依照第五期計畫內容，原預算約存在十億元缺口，但賴清德總統上任指示「擴大篩檢」、「精準醫療」、「癌症新藥基金」等方向，及二○三○年減少三分之一的癌症死亡後，行政院拍板編列除廿八億外，再加四十億公務預算，擴大公費篩檢資格。

針對篩檢資格擴大，吳昭軍說，癌症連續十二年來都是國人十大死因首位，若能早發現、早治療，患者面對治療的選擇性可以更多、效益也更大，還能以較低的花費控制、甚至治癒疾病，希望從前端篩檢做好，未來每年公費篩檢總人次預估至少在一千萬人次左右。

吳昭軍也提到，預算經過行政院拍板，還需要送入立法院、在下個會期進行審議，相信國人都期待篩檢資格放寬，委員也樂意支持相關預算編列，盼相關措施明年元旦可以上路。

國健署會持續檢討癌症精進計畫，逐年調整癌症防治與早期發現方案，希望最終達到過早死亡率下降卅三％的目標。

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