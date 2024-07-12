首納胃癌幽門螺旋桿菌篩檢／專家︰早期發現 提升存活率 降低醫療費

擴大五癌篩檢及試辦胃癌篩檢

2024/07/12 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴、林志怡／台北報導〕為落實「健康台灣」政策，讓台灣癌症死亡在二○三○年降低三分之一，政府將首度納入胃癌的「幽門螺旋桿菌」篩檢，並擴大乳癌、大腸癌、子宮頸癌及肺癌等公費篩檢對象，預計明年實施，國內權威專家多表示肯定，認為揪出更多早期癌症，所需花費的醫療費用低且存活率更是大大提升。

政府規劃為五十至七十四歲族群提供終生一次的幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢，台灣消化系醫學會秘書長劉志銘推估，每篩檢一萬人約可減少六十個胃癌個案，政府推動篩檢與治療幽門螺旋桿菌，可望讓胃癌從十大癌症中除名，並成為全球典範。

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子宮頸癌每年在台灣奪走超過六百位女性生命，根據衛福部統計，早期子宮頸癌的存活率超過九成，晚期則降至兩成。馬偕紀念醫院醫學研究部主任張志隆指出，由於性行為年齡下降，年輕女性子宮頸癌發生率上升，卅歲再篩檢已來不及，臨床不乏卅歲時已是三、四期的病人，下修篩檢年齡，有助於早期發現癌前病變。

台北榮總副院長曾令民表示，早期診斷與有效藥物是治療乳癌不二法門，政府放寬篩檢有助早期診斷，乳癌早期治療五年存活率可達九成、甚至九成五以上，大部分的人過了五年也沒事，晚期存活率降至近四成。他提醒，篩檢年齡上修，七十歲以上女性乳房組織相對不密實，乳房攝影效果非常好，反觀下修至四十歲部分，乳房較密實，檢查會有死角，即使篩檢沒問題仍要注意。

台灣消化系醫學會理事邱瀚模說，台灣四十五至四十九歲大腸癌發生率在世界名列前茅，此次放寬針對具有家族史者，僅提早糞便潛血檢查，但國外直接採用大腸鏡檢查；此外，高風險基因突變的大腸癌個案可回溯家族潛在患者，這類族群年齡多在卅至四十歲，是未來篩檢仍需精進的地方。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，現行肺癌公費篩檢分老菸槍及家族史兩類，有家族史的男性滿五十歲、女性滿四十五歲才能納入，但臨床不乏四十出頭的肺癌末期患者，其子女不能等到四十五歲才開始篩檢；目前公費已篩十萬人、拯救了一千個生命，進一步分析，有家族史的風險比抽菸者高兩倍，此次僅針對老菸槍放寬，期待未來能再放寬家族史公費篩檢年齡，女性四十歲、男性四十五歲就開始篩檢。

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