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民團：評估新藥納給付 解決病友困境

行政院會昨天拍板衛福部所提的「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」。（記者鍾麗華攝）

行政院會昨天拍板衛福部所提的「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」。（記者鍾麗華攝）

2024/07/12 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕行政院院會昨通過擴大癌症公費篩檢對象，並將設立「癌症新藥基金」。病友團體表示肯定，更呼籲應評估健保給付新藥與國際治療指引的落差，讓癌症新藥基金能真正解決病友困境。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟直言，目前癌友面臨的困境就是新藥納保時間過長，平均超過七百天，高昂的新藥費用，即使健保已給付，往往限縮條件，「暫時性支付」提升新藥可近性的效果有限，應檢視健保給付與國際治療指引的落差，治療接軌國際，才能真正解決病友困境，也能避免生技產業與醫療水準失去競爭力。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，過去討論國家癌症防治策略常發現篩檢與治療間存在斷鏈問題，篩檢後的陽追率無法提升，然而此次政策強化陽性個案追蹤和篩檢品質提升，更有系統性。

劉桓睿也提到，篩檢是長期策略，短期內要顯著降低癌症死亡，需靠新藥引進，目前健保給付經濟效益高且財務影響可控的藥品，而療效不明確或財務衝擊大的藥品則採「暫時性支付」，如何加速引進三期臨床有效且國際治療指引建議的藥品，是當務之急。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，乳癌是國內女性發生率第一名的癌症，且標準化發生率、死亡率有緩升趨勢，然而協會曾調查，近半數女性自認乳癌資訊不足，協會近年不斷呼籲應下修乳癌篩檢年齡，感謝政府聽見需求。

台灣全癌症病友連線秘書長齊秀惠也說，對擴大公費篩檢對象，樂見其成。她提到，現在開始納入健保給付、給付速度也加快，這些都值得鼓勵，癌症新藥基金納入政策，對癌友是很大的激勵。

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