砸3.5億元 拚8月上路 地區醫院家醫計畫 估30萬人受惠

衛福部健保署規劃「地區醫院全人全社區照護計畫」，也就是「醫院版家醫計畫」，強化三高照護，預計8月上路，至今年底估30萬人受惠。（員榮醫院提供）

2024/08/01 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕為落實總統賴清德允諾推動的三高防治「八八八計畫」，衛福部健保署規劃「地區醫院全人全社區照護計畫」，也就是「醫院版家醫計畫」，強化三高照護，預計本月上路，投入三．五億元，至今年底估卅萬人受惠。

三高防治 急追233萬未收案患者

國內高血壓、高血脂、糖尿病等三高病人約五百多萬人，健保署急追二三三萬名未被收案管理者，若在診所就醫，會派案給家醫計畫醫師追蹤照護；對習慣跑醫院族群，則已研擬「地區醫院全人全社區照護計畫」。

請繼續往下閱讀...

健保署醫管組長劉林義表示，此計畫整合醫院資源，使三高病人於地區醫院獲得完善照護，前天已通過健保會討論，將於彙整委員意見後，報請衛福部核定公告實施，可望本月上路，但具體日期須視行政流程作業而定。

全人全社區照護 整合醫院資源

劉林義指出，在衛福部公告實施後，將開放設有內科、兒科、家醫科等科別的地區醫院申請，經審核通過就可辦理。目前符合條件的民眾包含高血壓約卅萬人、高血脂約廿三萬人、糖尿病約十二萬人，但其中有些共病重複，預計至年底可先收案約卅萬人，暫估經費三．五億元。

申辦的醫院須對收案三高病人的家族史、生活型態等建檔；提供癌篩、打疫苗等預防保健服務；追蹤三高病況；辦理衛教活動；設廿四小時諮詢專線；建立轉診制度；進行健康追蹤、回診提醒等個案管理；鼓勵下載健康存摺。

另外，過去花蓮縣秀林鄉試辦全人整合照護執行方案，醫療與預防並重，也降低醫療費用，健保署本月擴大試辦，劉林義說明，預計再找六個山地離島地區試辦，可望服務約六萬人。

健保遠距醫療給付也預計本月擴大施行地區，新增六十九個醫療資源缺乏地區及納入矯正機關，並將精神科列入實施科別。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法