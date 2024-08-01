8月新制！14~45歲免費3次心理諮商／SMA用藥給付擴大對象 遠洋船員慢性病藥領用量放寬至180天

衛福部心理健康司指出，今起至明年底已編列三．三六億預算，提供十五到四十五歲民眾，每人三次免費心理諮商，鼓勵青壯世代勇於求助。 （南投縣衛生局提供）

2024/08/01 05:30

〔記者林惠琴、林志怡／台北報導〕衛福部今起祭出多項新制照顧國人身心健康，提供十五至四十五歲青壯世代，每人三次免費心理諮商，同時健保一年投入廿億元擴大給付「脊髓性肌肉萎縮症」（SMA）用藥對象，並放寬出海九十日以上遠洋漁船或國際航線船舶作業船員可領慢性病用藥量，還有手語視訊轉譯服務語障者上線。

可預約心理諮商院所逾500家

衛福部心理健康司長陳亮妤指出，今起至明年底已編列三．三六億預算，提供十五到四十五歲民眾，每人三次免費心理諮商，鼓勵青壯世代勇於求助，促進個人正向成長，並加強高風險個案醫療，粗估十九．三萬人次受惠。現已提供視覺化網路地圖讓民眾查看可預約諮商院所，迄今五百餘家簽約，會再擴增。

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人權律師陳俊翰生前為健保擴大給付SMA藥物奔走發聲，健保今起擴大給付SMA用藥對象。健保署醫審及藥材組長黃育文表示，此次調整適用條件，從三歲以下發病放寬為十八歲以下發病、取消上肢運動功能指標（RULM）大於等於十五分規定、萬一出現不耐受情形，開放一次機會轉換其他用藥。

黃育文指出，新制預計二五○人受惠，每人每年藥費約六六○萬，一年支出約廿億元，加計原本給付用藥人數，合計約四○○人，已占全部SMA病人約九成。

衛福部社會保險司也公布，從事遠洋漁船或國際航線船舶作業船員，因出海作業時間長且不易由靠岸補給港口接收寄送或取得藥品，為使慢性病人穩定控制病情，預定一個月內將出海作業九十日以上者，放寬一次給予用藥量，從原本至多九十日調整為一八○日以下用藥量，有特殊情形者經審核可不受一八○日限制。不過，考量用藥安全，相關處方不包括抗生素、假麻黃素及第一級至第三級管制藥品。

手語視訊轉譯APP上線

另外，衛福部社會及家庭署身心障礙福利科科長吳宜姍指出，為協助聽語障民眾聯絡私人事務的電話通訊需求，與數位發展部合作開發「手語視訊轉譯」APP，相關民眾可使用APP聯繫手語轉譯中心，通過文字或視訊告知服務人員需求，再由服務人員協助聯繫餐廳、醫療院所或服務單位等，在非國定假日的週一到週六期間、上午六時至晚間七時提供協助，預計約十四萬名聽語障者受益。

醫藥8月新制

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