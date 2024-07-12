《台中》行動支付停車費 享8折優惠、抽機票

台中市下半年將啟用具車牌影像辨識（紅圈處）的停車格。（交通局提供）

2024/07/12 05:30

7/20至8/19加入「停管之友」會員 線上繳費即可參加活動

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓停車、停車繳費更方便及更智慧化，交通局昨天宣佈從今年起推「七年智慧停車計畫」，二○二四至二○三○年要達到二萬一千格地磁車格及六千格影像辨識車格，目前地磁車格位有七四八四個，影像辨識車格下半年開始正式啟用，預計秋紅谷、國家歌劇院、國美館及宮原眼科共建置九○七格；交通局更在暑假推出，只要加入台中市「停管之友」會員，再使用行動支付繳納路邊停車費可折扣、可抽獎。

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交通局推「七年智慧停車計畫」

民進黨議員黃守達表示，提升停車智慧化、推廣行動支付是必要的趨勢，不過現在許多人為了方便，都已申請停車費自動扣繳，無須另外繳費，反而無法參加這次優惠活動，相對可惜；國民黨議員張廖乃綸則表示，交通局立意良善，但她希望應考量開車族有很多是中壯年，不太會用科技產品，對科技的停車繳費不是很了解。

交通局昨舉行「台中停車最速PAY」活動記者會，為鼓勵更多民眾智慧繳停車費，自七月二十日至八月十九日止，民眾只要加入台中市「停管之友」會員，再使用行動支付繳納路邊停車費，可享八折優惠，還有機會抽到星宇航空台中越南雙人來回商務艙機票、電動機車、iPhone等大獎。

設2.1萬地磁、6千影像辨識停車格

交通局長葉昭甫表示，智慧化停車已是國際趨勢，可透過台中市交通網APP找尋車位，透過線上繳費，可達到省力省油省時省錢的效果；交通局從今年起執行「七年智慧停車計畫」，今年起至二○三○要達到二萬一千格地磁車格及六千格影像辨識車格，目前地磁車格位有七四八四個，影像辨識車格正在精科園區試辦中，下半年正式啟用。

鼓勵民眾智慧繳停車費，交通局舉辦「台中停車最速PAY」活動。（記者蘇金鳳攝）

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