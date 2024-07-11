埔里國中3隊 獲奧賽特台灣區決賽

埔里國中在奧賽特人工智慧與無人機嘉年華台灣區決賽，包辦無人機任務賽的冠、亞軍。（埔里國中提供）

2024/07/11 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里國中科技團隊，上週參加奧賽特人工智慧與無人機嘉年華台灣區決賽，三支隊伍除獲得無人機足球賽冠軍，無人機任務賽更是金包銀，獲獎率百分百，三隊也取得今年十二月在馬來西亞舉行的國際賽參賽資格，繼續為國爭光。

埔里國中表示，無人機足球賽宛如現代版「魁地奇」，在電影「哈利波特」中選手是乘座掃把升空競技，現在則是選手操控球形無人機，要飛進敵方龍門得分，是結合無人機技術、 飛行原理和團體合作的電競運動。

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邱世宇、邱世安雙胞胎兄弟及施泰宇，此次先闖過奧賽特人工智慧與無人機嘉年華中區預賽進入決賽，一路過關斬將獲得冠軍；至於無人機任務賽則以無人機加釣具把物品撿起，邱世安、施泰宇再以零失誤奪冠，邱世宇、徐維樂、劉洧銨也僅錯失一個，包辦國中組冠、亞軍。

埔里國中表示，機器人、無人機等科技應用日益普及與多元，二○一九年成立「自造教育及科技中心」推動科技教育，為大埔里地區學子開設相關課程與寒暑假營隊，今年畢業的邱世宇、邱世安兄弟因各項參賽成績優異，透過技優管道，已錄取第一志願國立台中高工電腦機械製圖科。

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