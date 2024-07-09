桃園區日光非營利幼兒園 動土

日光非營利幼兒園位於桃園區小檜溪重劃區內。圖為完工模擬圖。（工務局提供）

2024/07/09 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園區是桃園市人口最多行政區，且重劃區人口持續移入，但公立幼兒園比例僅卅九％，市府規劃新建日光、文中非營利幼兒園，其中，日光非營利幼兒園位於小檜溪重劃區內，昨舉行開工動土典禮，明年底完工後可招收二歲到五歲幼童共七班、一六八人，文中非營利幼兒園落腳中路重劃區，也將於十日開工。

文中幼兒園 10日開工

市府工務局指出，日光非營利幼兒園基地面積約六三六坪，將興建地上三層校舍，總樓地板面積約六五三坪，內部空間包含幼童活動室七間、遊戲室二間及教保準備室、多功能活動室、階梯教室及行政辦公室、廚房與盥洗室，並設置十席汽車及廿二席機車停放空間，總經費一億四五二○萬元，其中教育部補助五四六○萬元，完工後可招收二歲到三歲幼童三班共四十八人、三歲到五歲幼童四班共一二○人，考量學童不同年齡層及教學型態，校園空間規劃分層、分齡使用。

請繼續往下閱讀...

教育部政務次長張廖萬堅出席開工典禮表示，桃園市自二○一七年起提出多項申請計畫，目前已透過前瞻基礎建設計畫及新建公共化幼兒園計畫，補助桃園市四十一所幼兒園，其中已完成廿三所。

市長張善政表示，小檜溪重劃區人口持續成長，為滿足幼兒就學需求，市府規劃新建日光非營利幼兒園，感謝教育部補助經費，期許明年底如期如質完工；即將動工的文中非營利幼兒園，也獲教育部補助三一二四萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法