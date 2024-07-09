跨越1甲子》美籍學者孔邁隆重返美濃 分享客庄研究

美國哥倫比亞大學教授孔邁隆（左）研究美濃客家文化一甲子，右為客委會主委古秀妃。（高雄市右堆愛鄉文教基金會提供）

2024/07/09 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕美國哥倫比亞大學人類學教授孔邁隆（Myron L.Cohen）六十年前選擇高雄美濃作為研究據點，研究成果發表於國際期刊，推動美濃走入國際學術研究殿堂，並留下逾五千張珍貴照片，行政院客委會頒授「一等客家事務專業獎章」，是首位榮獲該獎章的外籍人士。

客委會表示，孔邁隆於一九六四年來台進行長期田野調查，並以美濃客家為研究主題，長期致力於美濃客家傳統生活的探究，更說得流利客語，是美濃第一位外籍榮譽鎮民。

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孔邁隆以外籍人類學家觀點，融入美濃客庄的日常生活，留下逾五千張珍貴照片，其研究成果發表於國際期刊，保存客庄變遷珍貴的歷史紀錄。

孔邁隆正式榮退時刻，高雄市右堆愛鄉文教基金會七日特別邀請孔邁隆重返美濃，以「六十年瀰濃與客家研究所見」作為榮退演講的主題，並與成功大學台文系教授鍾秀梅、高師大客研所教授洪馨蘭及龍山國小校長張二文、民間學者黃阿彩等人進行座談，客委會主委古秀妃到場聆聽孔邁隆鑽研一甲子的美濃情懷與客家研究。

古秀妃感謝孔邁隆六十年前從美國來到美濃，留下無數珍貴的影像與研究資料，讓後人得以瞭解當年美濃人的日常生活；客家不只是硬頸，還有友善，對於一位外國教授在六十年前來到美濃，美濃人、龍肚人所展現的熱情友善，讓感動人心的客庄日常影像得以保存應用。

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