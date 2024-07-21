07/21 各報重點新聞一覽

美國參謀首長聯席會議主席布朗表明，一旦台海開戰，美軍有信心擊敗解放軍。（法新社檔案照）

2024/07/21 06:35

自由時報

若北京試圖奪取台灣 美參謀首長：有信心擊敗中國

在美國年度「亞斯本安全論壇」十九日的座談會上，台灣安全成為焦點。美國參謀首長聯席會議主席布朗表明，一旦台海開戰，美軍有信心擊敗解放軍。白宮國家安全顧問蘇利文則表示，避免台海開戰必須成為美國政策的基本目標，美方對中國要嚇阻及勸阻並進。

請繼續往下閱讀...

詳見若北京試圖奪取台灣 美參謀首長：有信心擊敗中國。

損失率居高不下 虧損加劇 車險全調漲、第三人責任險最高漲25％

您的車險保費被漲了嗎？第三人責任險損失率「拉警報」，根據記者調查，因「第三人傷害險」及「第三人財損」虧損加劇，近年來十四家本國產險公司全數調漲車險保費，其中十三家調漲第三人責任險相關保費，甚至有多家一年調漲三次，總漲幅高達二十五％，調漲動作仍持續中。

詳見損失率居高不下 虧損加劇 車險全調漲、第三人責任險最高漲25％。

輕颱凱米形成 週三週四近台 朝西移動 最快週二發海警

颱風來了！輕度颱風「凱米」（GAEMI）昨天下午二時生成，晚間以時速四公里朝西方向，往台灣緩慢接近，可能是今年第一個影響台灣的颱風。中央氣象署最快週二發布海上警報，週三、週四距離台灣最近，不排除影響陸地，強度恐發展成中颱。

詳見輕颱凱米形成 週三週四近台 朝西移動 最快週二發海警。

聯合報

新規上路法令嚴苛 露營場轉為合法難

近年露營熱潮不減，但多數露營場仍是違法營業狀態，交通部觀光署前年訂定露營場管理要點為業者解套，但新規上路至七月廿二日滿兩年，全台合法露營場屈指可數，據觀光署統計，兩年來全台僅有廿四家露營場轉為合法，相較全台一千多家違法業者，比率懸殊。業者反映法令嚴苛，讓他們想合法也無法。

詳見新規上路法令嚴苛 露營場轉為合法難。

民進黨全代會 蔡英文不出席、陳水扁會到

民進黨全國黨代表大會今天登場，將改選中執委、中常委，也是兼任黨主席的賴清德總統上任後的首次全代會，黨內權力結構重新洗牌。英系在前總統蔡英文卸任後還有多少影響力，成為重要觀察指標。蔡英文辦公室已證實，蔡英文不會出席全代會；反而是保外就醫中的前總統陳水扁，將會親自與會。

詳見民進黨全代會 蔡英文不出席、陳水扁會到。

中國時報

穩定台海局勢 美中外長將會面

在美國共和黨總統提名人川普拋出向台灣收保護費、美國總統拜登是否爭取連任舉棋不定的關鍵時刻，美國務卿布林肯透露，將於本周在寮國與中國外長王毅會面，並強調美中持續在分歧領域進行溝通非常重要，他表示，持續向北京集體施壓，台海就越不會發生危機。美國白宮國家安全顧問蘇利文則稱，要阻止大陸試圖武力犯台。

詳見穩定台海局勢 美中外長將會面。

綠委要求 閩南語更名台灣台語

教育部自2010年起推動閩南語語言能力認證考試，14年來報考人數增加，而配合民進黨立委陳培瑜的建議，教育部近日已預告修正，擬將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」更名為「台灣台語語言能力認證考試」，時值草案預告階段，預告期程為60天。

詳見綠委要求 閩南語更名台灣台語。

因「第三人傷害險」及「第三人財損」虧損加劇，近年來14家本國產險公司全數調漲車險保費，其中13家調漲第三人責任險相關保費。（資料照）

輕度颱風「凱米」昨天下午生成，往台灣緩慢接近，氣象署最快週二發布海上警報，週三、週四距離台灣最近。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法