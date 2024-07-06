為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

嘉市北興陸橋 7/29起限高3.8米

嘉義市鐵路高架化將跨橋施作永久軌高架，北興陸橋將限高三．八公尺。（記者王善嬿攝）

嘉義市鐵路高架化將跨橋施作永久軌高架，北興陸橋將限高三．八公尺。（記者王善嬿攝）

2024/07/06 05:30

配合鐵路高架化施工 交維至12/27 將有12天夜間封閉

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市北興陸橋配合交通部鐵路局辦理「嘉義市區鐵路高架化計畫」施工需要，將自七月廿九日起實施交通維持作業，至十二月廿七日止，期間車輛限高三．八公尺，也將有十二個不連續工作天夜間，從晚間九點到翌日清晨六點，全線封閉陸橋，請汽機車駕駛人改道通行。

大型車改道文化路或其他陸橋

鐵道局中部工程分局前天在文化路太師府廟召開施工交維前說明會，中部工程分局段長梁恊勝表示，交維作業將自七月廿九日上午九點起實施，施工工期約一五二天，十二月廿七日完工。

北興陸橋跨越橋施工限高三．八公尺，高度三．八公尺以上大型車輛，請依交通標誌牌面指引，改由文化路或博愛陸橋、嘉雄陸橋通行，限高措施將持續到鐵路高架化通車，期間將設置限高架設施，避免大型車輛誤入。

此外，進行跨越橋工作車推進、底版組拆及混凝土澆置等作業施工期間，將有十二個不連續工作天的夜間九點至翌日清晨六點，封閉北興陸橋，請用路人依指揮人員引導，配合工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路地下道或嘉雄陸橋通行。

博愛、嘉雄陸橋也將施工限高

鐵道局表示，嘉義市區鐵路高架化計畫起點，位於嘉市嘉北車站北方約二．三公里處、終點位於嘉縣水上車輛基地，全長十．九公里，除了北興陸橋，還跨越博愛、嘉雄陸橋及垂楊大橋，後續三座橋施工方式相同，預計自今年十月起，到二○二七年四月，依序施作博愛陸橋、垂楊大橋、嘉雄陸橋的跨橋工程。

鐵道局表示，陸橋施工管制情形，博愛陸橋車輛限高四．五公尺，將增設限高架；嘉雄陸橋、垂楊大橋淨高都大於四．六公尺，符合公路規範，將增設限高架提醒用路人，詳細交維作業及確切期程，屆時將依施工順序召開說明會。

嘉義市鐵路高架化將跨橋施作永久軌高架，夜間模板吊裝工程，不影響陸橋安全，圖為施工模擬圖。（嘉市府提供）

嘉義市鐵路高架化將跨橋施作永久軌高架，夜間模板吊裝工程，不影響陸橋安全，圖為施工模擬圖。（嘉市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播