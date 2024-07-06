嘉市北興陸橋 7/29起限高3.8米

嘉義市鐵路高架化將跨橋施作永久軌高架，北興陸橋將限高三．八公尺。（記者王善嬿攝）

2024/07/06 05:30

配合鐵路高架化施工 交維至12/27 將有12天夜間封閉

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市北興陸橋配合交通部鐵路局辦理「嘉義市區鐵路高架化計畫」施工需要，將自七月廿九日起實施交通維持作業，至十二月廿七日止，期間車輛限高三．八公尺，也將有十二個不連續工作天夜間，從晚間九點到翌日清晨六點，全線封閉陸橋，請汽機車駕駛人改道通行。

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大型車改道文化路或其他陸橋

鐵道局中部工程分局前天在文化路太師府廟召開施工交維前說明會，中部工程分局段長梁恊勝表示，交維作業將自七月廿九日上午九點起實施，施工工期約一五二天，十二月廿七日完工。

北興陸橋跨越橋施工限高三．八公尺，高度三．八公尺以上大型車輛，請依交通標誌牌面指引，改由文化路或博愛陸橋、嘉雄陸橋通行，限高措施將持續到鐵路高架化通車，期間將設置限高架設施，避免大型車輛誤入。

此外，進行跨越橋工作車推進、底版組拆及混凝土澆置等作業施工期間，將有十二個不連續工作天的夜間九點至翌日清晨六點，封閉北興陸橋，請用路人依指揮人員引導，配合工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路地下道或嘉雄陸橋通行。

博愛、嘉雄陸橋也將施工限高

鐵道局表示，嘉義市區鐵路高架化計畫起點，位於嘉市嘉北車站北方約二．三公里處、終點位於嘉縣水上車輛基地，全長十．九公里，除了北興陸橋，還跨越博愛、嘉雄陸橋及垂楊大橋，後續三座橋施工方式相同，預計自今年十月起，到二○二七年四月，依序施作博愛陸橋、垂楊大橋、嘉雄陸橋的跨橋工程。

鐵道局表示，陸橋施工管制情形，博愛陸橋車輛限高四．五公尺，將增設限高架；嘉雄陸橋、垂楊大橋淨高都大於四．六公尺，符合公路規範，將增設限高架提醒用路人，詳細交維作業及確切期程，屆時將依施工順序召開說明會。

嘉義市鐵路高架化將跨橋施作永久軌高架，夜間模板吊裝工程，不影響陸橋安全，圖為施工模擬圖。（嘉市府提供）

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