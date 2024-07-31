梅山首屆精品咖啡生豆評鑑 今公布初選名單

梅山首屆精品咖啡生豆評鑑今天公布初選成績，公所秘書吳福仁（左三）、農業課長蔡和順（右三）、主審詹閔凱（左一）與得獎者合照。（記者王善嬿攝）

2024/07/31 17:18

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉公所輔導的龍嶺咖啡產銷班，成立3年發展迅速，至今已有40名班員；為精進咖啡農生產、後製咖啡豆技術，與農業科技、光電企業合作，在梅山鄉公所舉辦首屆精品咖啡生豆評鑑，29日起經3天物理篩選、杯測評鑑，今公布初選名單，後續將送國際咖啡品質鑑定師（CQI）及AI人工智慧杯測參加決選，最後勝出者將可獲CQI認證，有助提升國際知名度。

今初選入圍名單包括藝伎組第一名葉世遠（藝伎水洗）、第二名李木惟（藝伎水洗）；其他品種組第一名葉世遠（SL34日曬）、第二名王睿詳（阿拉比卡日曬）、第三名陳秉汯（阿拉比卡蜜處理）、第四名鍾旭亮（SL34水洗）。

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公所秘書吳福仁表示，龍嶺咖啡班才成立3年，但配合嘉義縣政府「啡嚐嘉義、咖啡三部曲」課程，咖啡產業發展迅速，今年舉辦首屆精品咖啡生豆評鑑，不只參加的咖啡農需具有產銷履歷、QR CODE溯源標示、有機栽培認證等其中一項條件，並限定是梅山鄉咖啡農生產的咖啡豆才能參加，還率先全國使用「後製資料分析」、「CVA咖啡價值評估系統」、「人工AI智慧杯測」的咖啡生豆評鑑賽事。

農業課長蔡和順表示，梅山鄉公所自2012年起推廣咖啡產業，目前咖啡種植面積約70公頃，多分布於太平村以東的龍眼、碧湖等村落，海拔高度約1050公尺淺山區。

梅山龍嶺咖啡班長簡僬璘說，此次評鑑是首個以生產者為導向的評鑑，也未舉辦與買家媒合會；評鑑分藝伎組及其他品種組，共60個咖啡莊園報名，6名初選入圍者咖啡豆，將再送CQI經國際評審、人工智慧杯測進行決選。

副班長李木惟說，以往咖啡評鑑只會告訴參賽者好或不好，卻不會點出咖啡豆的問題所在，此次評鑑運用科技數據分析為咖啡豆「健檢」，並結合生產者論壇，針對咖啡風味概述、製程、品種等與參賽者研討。

主審詹閔凱說，藝伎組花香明顯，但可能受樹林或乾燥影響，品質落差大，反而其他品種咖啡有精彩表現，一點不輸給藝伎，呈現酸甜感或熱帶水果調性。

龍嶺咖啡產銷班今年首辦精品咖啡生豆評鑑會，結合AI智慧杯測、生產者論壇，讓咖啡農精益求精、咖啡品質升級。（記者王善嬿攝）

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