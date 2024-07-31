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慎入！玉山「黃色閃電」發威 黃喉貂獵殺山羌還鑽入體內大啖內臟

玉山園區「黃色閃電」黃喉貂，被直擊單槍匹馬獵食山羌，還從山羌屁股取食內臟。（何昌穎提供）

玉山園區「黃色閃電」黃喉貂，被直擊單槍匹馬獵食山羌，還從山羌屁股取食內臟。（何昌穎提供）

2024/07/31 17:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區有「黃色閃電」稱號的黃喉貂，近日在颱風過後人煙稀少時，獨自獵食小山羌，只見黃喉貂鎖定獵物後，迂迴繞至山羌後方再突襲獵捕，雖山羌見狀狂奔，但仍被活逮，黃喉貂最後將獵物拖到路旁，從山羌屁股取食還鑽進體內大啖內臟，真實獵捕過程被目擊拍下，呈現塔塔加園區動物最原始的野性。

玉管處人員指出，颱風甫過塔塔加園區人煙稀少，沒有遊客干擾或亂丟垃圾讓黃喉貂取食，動物就紛紛出來覓食，當時園區正下著雨，黃喉貂冒雨在找獵物，並發現不遠處有隻小山羌活動，便迂迴地繞一大圈至山羌後方，之後立即衝刺撲向前，而山羌發現黃喉貂行蹤後，雖緊張地翹尾逃逸，但仍不敵黃喉貂的閃電襲擊，被撲倒壓制後就成了黃喉貂的大餐。

玉管處人員說，一般黃喉貂獵食後都會把獵物帶進樹叢吃，但當時可能是雨天濕滑，不方便把山羌拖進樹叢，便直接在路旁草叢吃了起來，通常黃喉貂都是2、3隻群體獵食，這回「單槍匹馬」行動，應是看準小山羌較無反制能力才會出手，並如傳言所述，黃喉貂取食會從屁股咬進去吃內臟，讓人見識到黃喉貂「羌仔虎」的稱號。

玉管處則呼籲，玉山園區是野生動物的棲地，不論獵食、覓食都是大自然的一環，遊客上山應與動物保持距離，切勿餵食或亂丟垃圾吸引動物取食，以免改變動物覓食習性與能力，也能防止與動物過度靠近發生危險。

玉山園區黃喉貂被直擊獵食山羌，還從山羌屁股取食並鑽進體內大啖內臟。（何昌穎提供）

玉山園區黃喉貂被直擊獵食山羌，還從山羌屁股取食並鑽進體內大啖內臟。（何昌穎提供）

玉山園區「黃色閃電」黃喉貂，被直擊單槍匹馬獵食山羌。（何昌穎提供）

玉山園區「黃色閃電」黃喉貂，被直擊單槍匹馬獵食山羌。（何昌穎提供）

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