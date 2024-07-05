種樹抗熱 詩人吳晟實測溫差16度

吳晟實測樹下溫度明顯比太陽下涼爽，他說，樹木是調節氣候的利器。（記者顏宏駿攝）

2024/07/05 05:30

〔記者顏宏駿、湯世名／彰化報導〕近來全台各地屢爆高溫，各種避暑招式紛紛出籠，詩人吳晟高喊，種樹是最原始也是最好的抗熱招數，他還特別拿溫度計做實測，在太陽直射下水泥地和樹蔭下竟然差了十六度；芬園鄉縣定古蹟寶藏寺則因應酷熱天氣，一口氣出動九台電風扇放在寺內各角落吹風散熱，為香客降溫消暑。

太陽下水泥地50度 樹蔭下34度

吳晟表示，自家三合院前的樟樹是母親在世時種植，已有五十年樹齡，當樹還小時，並不覺得它有何不同，但樹會日漸茁壯，「樹大好遮蔭」，二、三十年後，樹木就成為調節氣候的利器，「我不用冷氣機」，天然的風，就是全世界最棒的冷氣。

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他表示，最近因為彰化氣溫屢創新高，他在自家三合院前做實測，正中午在三合院水泥地太陽直曬，溫度是五十度，但若來到大樹下的草地，溫度降到三十四度，因為有溫度落差造成氣流湧動，「樹大招風」就是這個意思，坐在樹下經常感受到陣陣的涼風，「我並不感覺熱」。他把書房搬到樹下，大樹下即客廳和書房，涼風徐徐吹來，回想起母親以前常說的「清涼的風，就是最好的電風」。

芬園鄉寶藏寺則是一口氣出動九台電風扇吹風。有香客說，昨天實在是熱到快發昏，寶藏寺人員一早就準備這麼多電風扇吹風散熱，把熱氣吹開，相當體貼。

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