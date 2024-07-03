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中市國中小可調式課桌椅 分3年汰換

中市國中小67％學生仍使用固定式課桌椅。（記者蘇孟娟攝）

中市國中小67％學生仍使用固定式課桌椅。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/03 05:30

議員質疑盧上任第六年才想到換新 要求一步到位

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市有廿二萬名國中小學生，六成七仍使用無法配合體型調整的固定式課桌椅，且有五成老舊逾使用年限，多數學生「遷就」課桌椅上課，市長盧秀燕二日宣佈，將斥資四．五億元升級「可調式課桌椅」，教育局指出，將分三年完成汰換。

67％學生仍使用固定式課桌椅

對此，有家長肯定，但也有家長說，小孩今年上國一，卻要等到國三才有機會坐到新式課桌椅，國中生逢青春期成長快速，政策似乎趕不上學生成長速度；民進黨議員江肇國及陳淑華均質疑，之前在議會多次爭取均不置可否，「上任第六年才想到換新，哪來的魄力？」國民黨議員張廖乃綸及陳文政肯定政策，但也盼能提早汰換期程，甚至一步到位更換，不要讓學生再等三年。

4.5億換新15萬套 高年級優先

台中市三一四所市立國中小學逾廿二萬名學生，每天有逾三分之一時間在學校上課，課桌椅十分重要，但固定課桌椅無法配合學生體型調整，每學期都會出現學生要去找合適課桌椅調換的窘境，教育局調查全市有六十七％的學生還在使用固定式課桌椅，且有五十％已逾使用年限。

教育局抽樣調查後，有六十八％學生及七十五％家長支持更換可調式課桌椅，盧秀燕說，將推動「陪你長大」計畫，讓學生能坐符合人體工學的課桌椅，總計須汰換十五萬套，總經費達四．五億，因經費龐大，將分三年全面汰換，今年起以高年級學生優先，共汰換五．七萬套，須一．七億元，後續再逐年汰換。

中市將分3年將傳統固定式課桌汰換為可調式課桌椅。（中市府提供）

中市將分3年將傳統固定式課桌汰換為可調式課桌椅。（中市府提供）

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