震後花蓮路難行 議員籲空運享補貼
〔記者王錦義／花蓮報導〕○四○三強震後花蓮山區土石鬆軟，中橫東段、蘇花公路崇德段遇到大雨即發生土石泥流阻斷鐵公路，民進黨花蓮縣議員胡仁順昨呼籲縣府，應積極與中央配合來推動蘇花安，並建議中央在鐵公路尚未完善前加強航空運輸，比照離島條例給予居民票價補助及營業稅減免等補貼措施。
促縣府與中央配合 推動蘇花安
縣長徐榛蔚說，近日午後強降雨，蘇花公路一坍再坍，公路及鐵路大受影響，但只要是蘇花改路段都是安全的，因此再次呼籲中央，花蓮亟需一條安全回家的路，不論是蘇花改二期、蘇花安，中央如何命名都沒有關係，只盼中央能夠盡快給予花蓮人一條安全回家的路，讓所有產業及觀光客能夠進到花蓮。
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縣議員胡仁順說，二○一九年開始，中央已針對蘇花公路未改善路段補強推動蘇花安，花蓮四年來召開多達廿多場蘇花安路線說明會，但一直未取得地方共識，為了協調地方意見中央耗費三年多的時間。
胡仁順呼籲，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁，應盡速針對地方對於蘇花安路線沒有共識部份協調，儘快與居民溝通解決居民疑慮，積極協助中央推動蘇花安，勿像過去四年來消極以對，藉機卡住中央重大政策推動來獲取政治利益。
胡仁順說，縣長徐榛蔚過去四年繞著全縣拜拜上百場、耗費公帑數千萬，但祈求縣民出入平安有更積極的方式，就是針對地方沒有共識的部份，積極進行協調解決地方居民疑慮，讓部落會議早日通過、道路建設開工，這種消極的態度造成蘇花安進度未能順利推動，徐、傅二人就是花蓮人沒有安全道路的根本原因！
增花蓮機場國內班次 補貼機票價
由於地震過後山區因土石鬆軟，蘇花公路與北迴鐵路一旦遇到雨勢稍大就不斷發生泥流，連帶影響鐵公路交通，胡仁順認為，花蓮現在的對外交通難度與危險性不亞於離島，花東居民對外交通幾乎比離島居民更加難行，連帶影響、重創觀光、民生，全縣百工百業皆深受影響。
胡仁順呼籲，中央應在鐵公路建設尚未完工的期間，比照離島建設條例中補貼票價、減免營業稅的方式，加強航空部份的疏運、增加花蓮機場國內班次，且針對花東居民與店家減免營業稅、補貼卅％以上的航空運輸票價等，才是立即、有效的援助方式。