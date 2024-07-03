震後花蓮路難行 議員籲空運享補貼

台九線蘇花公路一六三到一六四公里崇德路段一日晚間發生土石泥流道路阻斷，現場不斷坍崩加上下雨造成搶修困難。 （公路局提供）

2024/07/03 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕○四○三強震後花蓮山區土石鬆軟，中橫東段、蘇花公路崇德段遇到大雨即發生土石泥流阻斷鐵公路，民進黨花蓮縣議員胡仁順昨呼籲縣府，應積極與中央配合來推動蘇花安，並建議中央在鐵公路尚未完善前加強航空運輸，比照離島條例給予居民票價補助及營業稅減免等補貼措施。

促縣府與中央配合 推動蘇花安

縣長徐榛蔚說，近日午後強降雨，蘇花公路一坍再坍，公路及鐵路大受影響，但只要是蘇花改路段都是安全的，因此再次呼籲中央，花蓮亟需一條安全回家的路，不論是蘇花改二期、蘇花安，中央如何命名都沒有關係，只盼中央能夠盡快給予花蓮人一條安全回家的路，讓所有產業及觀光客能夠進到花蓮。

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縣議員胡仁順說，二○一九年開始，中央已針對蘇花公路未改善路段補強推動蘇花安，花蓮四年來召開多達廿多場蘇花安路線說明會，但一直未取得地方共識，為了協調地方意見中央耗費三年多的時間。

胡仁順呼籲，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁，應盡速針對地方對於蘇花安路線沒有共識部份協調，儘快與居民溝通解決居民疑慮，積極協助中央推動蘇花安，勿像過去四年來消極以對，藉機卡住中央重大政策推動來獲取政治利益。

胡仁順說，縣長徐榛蔚過去四年繞著全縣拜拜上百場、耗費公帑數千萬，但祈求縣民出入平安有更積極的方式，就是針對地方沒有共識的部份，積極進行協調解決地方居民疑慮，讓部落會議早日通過、道路建設開工，這種消極的態度造成蘇花安進度未能順利推動，徐、傅二人就是花蓮人沒有安全道路的根本原因！

增花蓮機場國內班次 補貼機票價

由於地震過後山區因土石鬆軟，蘇花公路與北迴鐵路一旦遇到雨勢稍大就不斷發生泥流，連帶影響鐵公路交通，胡仁順認為，花蓮現在的對外交通難度與危險性不亞於離島，花東居民對外交通幾乎比離島居民更加難行，連帶影響、重創觀光、民生，全縣百工百業皆深受影響。

胡仁順呼籲，中央應在鐵公路建設尚未完工的期間，比照離島建設條例中補貼票價、減免營業稅的方式，加強航空部份的疏運、增加花蓮機場國內班次，且針對花東居民與店家減免營業稅、補貼卅％以上的航空運輸票價等，才是立即、有效的援助方式。

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