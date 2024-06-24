尋找消失的遊樂園 亞哥沒落、東山轉型寵物樂園

石頭公園轉型成農場再出發。（記者張軒哲攝）

2024/06/24 05:30

還記得年少時的遊樂園嗎？在沒有手機、臉書的年代，五、六年級生美好的兒少回憶，很多出現在遊樂園的歡樂時光中，隨著時代變遷，這些遊樂園有的消失或轉型重生，本報透過各地記者連線，帶領讀者進入記憶之河，並呈現這些曾經引領話題、人潮湧入的遊樂園現況。

記者張軒哲／專題報導

台中應該是早年遊樂園風起雲湧時代，聚集最多遊樂園的城市。石頭公園、東山樂園、卡多里樂園、亞哥花園、龍谷樂園等，藏有許多人童年出遊回憶，卻因時代變遷相繼凋零關閉，甚至淪為恐怖電影取景所在。不過近兩年有樂園轉型重啟，民眾期待樂園腹地活化，甚至風華再現。

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台中市大坑山區亞哥花園於一九八二年開幕，是國內首座歐式花園型遊樂園，曾創一年一五○萬人次遊客量，以繽紛庭園造景和夜間水舞受歡迎，也是熱門綜藝節目《百戰百勝》拍攝地，並帶動花園遊樂區興起，後來因難與機械式遊樂區抗衡，九二一大地震後，遊客更大幅減少，於二○○八年歇業，近年土地遭法拍，一度有建商欲開發飯店，但程序卡關擱置，近年土地出租改為立體賽車場，才有車聚包場等活動，平日大門深鎖。

同樣位於大坑的卡多里樂園，曾是國內著名機械式樂園，一九八三年開園，惜十一年後關閉，當年號稱首創全台「三六○度雲霄飛車」，關園後設施全拆光，土地閒置至今，近年則有國片恐怖電影《紅衣小女孩2》取景。

龍谷樂園封閉 石頭公園變身婚攝園區

谷關風景區的龍谷樂園於一九七九年開幕，穿過龍谷彩虹大吊橋再步行二公里多可至終點龍谷瀑布，可惜受九二一地震損毀嚴重，吊橋也封閉至今；谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，童年曾與家人探訪該處，對孔雀、黑熊印象深刻，但地震致遊客下滑，業者雖有意復建，礙於經費等因素仍無疾而終。

外埔區石頭公園地處大安溪堤岸旁，曾是台中海線著名景點，一九八七年由農場主人葉石頭以個人名字成立，是許多人童年遠足去處，後在一九九五年廢止營業，但二○二○年葉男重新改造，定位休閒農園與婚紗攝影棚園區，吸引許多網美及攝影玩家，也與大甲高中學生合作，舉辦芋頭產業文化活動，活化荒廢園區，如當年廢棄的滑水道建築物是生存遊戲與「Cosplay」玩家最愛。

不過，大甲民眾黃惠雯說，石頭公園重開後，園區設施似乎只改善一半，地面不平，廢列車軌道與旋轉木馬更顯殘破，難吸引親子遊客。

台中大坑東山樂園荒廢約十年後，二○二○年蛻變成「Hione World海灣樂世界—啵比星球」寵物樂園，目前是毛小孩與飼主玩樂好去處。

龍谷樂園封閉多年，吊橋入口封閉，禁止進入。（記者張軒哲攝）

亞哥花園曾是著名景點，園區已沒落荒涼。 （記者張軒哲攝）

卡多里樂園閒置封閉多年，入口外觀殘破。 （記者張軒哲攝）

「海灣樂世界HiONE World—啵比星球」寵物樂園前身是東山樂園，是毛小孩與飼主玩樂好去處。 （記者張軒哲攝）

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