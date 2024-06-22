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苗62線、126縣道易落石 結合AI預警

苗62線2.1公里處常有落石掉落，苗縣府結合AI設置落石預警系統。（苗縣府提供）

苗62線2.1公里處常有落石掉落，苗縣府結合AI設置落石預警系統。（苗縣府提供）

2024/06/22 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗六十二線為泰安鄉最重要聯外道路，不少民眾、遊客前往泰安鄉返家或旅遊常往返苗六十二線，不過卻常發生落石坍方事件；至於頭屋鄉往來獅潭、大湖的主要道路一二六縣道同樣常有落石掉落，甚至曾發生大規模坍塌事件，影響民眾交通往來安全。苗栗縣近來結合AI功能，於四處易發生落石路段設置落石預警系統，提醒往來民眾注意。

四處路段設置落石預警系統

苗栗縣政府工務處養護科表示，因兩條道路為地方重要聯外幹道，但因地質脆弱發生過多次落石事件，因此結合AI功能辨識山壁是否出現落石。經縣府盤點後，於泰安鄉苗六十二線二．一、六．二公里處以及一二六縣道二十三．五、二十八．六公里處設置四處落石預警系統。

另外，苗縣府工務處養護科指出，一旦落石發生後，預警系統可傳送訊息回報，縣府也在預警系統前路段設置LED燈告示牌，提醒民眾前方發生落石，請減速慢行或禁止通行，以免民眾因不清楚前方路況，行經時被落石砸到車輛衍生意外。

也可更快速通知縣府 盡速搶修

泰安鄉苗六十二線為居民出外與返家重要道路，加上泰安溫泉區遠近馳名，吸引不少遊客。不過，苗六十二線遇到強降雨或是地震容易發生落石，不時有車輛因此被砸事件。至於一二六縣道若遇地震或持續性降雨，容易發生坍方、落石。

苗縣府也提及，預警系統除可提醒用路人小心路況，另外也可更快速通知縣府工務處，盡速進行搶通以及後續災修工程，如打設岩釘固定邊坡、鋪設固定網、噴漿穩定等，改善易發生落石路段致災情形。

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