布袋好美社區 獲國家環教獎特優

嘉義縣好美社區發展協會理事長蔡信得和去年種下的椰子樹。（記者蔡宗勳攝）

2024/06/22 05:30

「把沙灘找回來」計畫 8年長出近30公頃土地

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕環境部「第十屆國家環境教育獎」冠軍決賽成績揭曉，嘉義縣布袋鎮好美社區發起「『固砂養灘』把好美里沙灘找（造）回來計畫」榮獲特優（第一名），廿六日將北上授獎；好美社區理事長蔡信得說，此計畫八年前開始推動，從幾個人做起到現在數百人共襄盛舉，為提高種樹存活率，要先耙開沙子嚐味道，若屬淡味才可種下樹苗，「嚐沙種樹」至今增加近卅公頃土地，甜美果實得來不易。

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台灣海峽布袋鎮好美段沿岸，原本有美麗海岸線，是名副其實的「好美」，沙灘北自龍宮溪，南至八掌溪，長約五公里，寬三百至五百公尺，但受海浪長期侵襲下，逐年消退，到了二○一五年幾乎完全消失。

2016年起固砂養灘 已種下1.3萬樹

蔡信得說，二○一六年台灣基督長老教會嘉義中會與好美社區發展協會共同發起「固砂養灘」計畫，先圍籬定沙，再種下樹苗，第二年就獲得林政單位支持，由公部門提供苗木，並接手後續樹苗澆水維護管理工作，年復一年，已種下一萬三千棵樹，逐漸將好美沙灘造回來，目前沙灘向外延伸兩百至四百公尺，南北長兩公里，增加近卅公頃土地。

嚐沙子味道種樹 存活率逾8成

蔡信得說，為種活每一棵樹可說煞費苦心，從經驗中得知海沙原是鹹味的，但在固沙成沙洲非潮間帶後，會漸漸被雨水淡化，因而種樹前，要先耙開沙子嚐味道，若是鹹味就代表種不活，一定要找到淡味的沙，才可以種樹苗，也因為這樣，存活率高於八成，這在海區植樹造林可說很罕見的高存活率，以去年六月為例，種了二五○棵椰子樹苗，一年下來存活二一○棵。

好美社區執行長鄭怡雯表示，「固砂養灘」計畫於二○一七年種下的第一批木麻黃，目前茁壯成林，植樹造林的環境永續共存行動獲得各界肯定，於二○二二年獲得「全球百大目的地永續故事獎」特優，去年元月又入圍全球最大旅展ITB Berlin柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」。這次花了一年時間角逐國家環境教育獎獲得特優，眾人辛苦付出有了回饋，更是繼續向前行源源不絕的動力。

嘉義縣布袋好美社區「固砂養灘」種下1萬3000棵樹，有的已茁長成林。（記者蔡宗勳攝）

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