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碧潭堰毛蟹返鄉 小學生現場上課

新北市水利局廿一日舉辦「碧潭堰毛蟹上溯水漾學堂活動」，生態團隊向小朋友說明毛蟹的生態習性，小朋友們聽得聚精會神。（記者翁聿煌攝）

新北市水利局廿一日舉辦「碧潭堰毛蟹上溯水漾學堂活動」，生態團隊向小朋友說明毛蟹的生態習性，小朋友們聽得聚精會神。（記者翁聿煌攝）

2024/06/22 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局廿一日舉辦「碧潭堰毛蟹上溯水漾學堂活動」，由清華大學教授曾晴賢擔任講師，與新店、新和國小六十名師生、社區NGO夥伴，到碧潭堰魚道旁參加毛蟹返鄉水漾學堂生態教學，也為水漾博物館揭開序幕，讓民眾近距離觀賞毛蟹溯游的生態課程。

宋德仁說，毛蟹在河口孵化，長成小毛蟹後越過碧潭堰上溯至山區溪流成長，五月初獲得小毛蟹開始上溯的訊息，立即在碧潭堰下游處佈設蟹籠觀察。

這次水漾學堂開課，請曾晴賢生態團隊，於前一日佈設陷阱捕捉夜間活動的毛蟹，再將毛蟹移置飼養盒，以現場解說的方式讓小學生們見證這一段毛蟹溯游的必經過程。

新店、新和國小老師們表示，很高興水利局能舉辦戶外現場活動，讓師生可以近距離的觀賞毛蟹，培養學生們對自然科學的興趣，啟發他們日後主動學習人與環境的正向互動。

水利局表示，透過「新北市河川流域治理平台」整合超過廿個單位，改善新店溪水域環境，連續三年的蟹訊回應，驗證了生態友善作為的成效。

宋德仁說，正進行中的碧潭堰環圈空間營造設計，包含「共學空間」、「聽河想河」、「毛蟹攀爬地景」、「水文化教育園區」，及相對應的水漾學堂教案研發、環境教育種子教師培訓營，讓新店溪成為新北市民共學的生態教室。

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