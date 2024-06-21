竹北豆子埔公園優化 增建停車場

新竹縣竹北市豆子埔公園已有42年歷史，市公所規劃優化公園、增建地下停車場。（記者黃美珠攝）

2024/06/21 05:30

斥資5億 中央補助1.2億 共融式遊戲場域、168車位改善交通亂象

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市三民路作為光明美食商圈的衛星美食街區，卻因停車一位難求而交通紊亂。市公所計劃在豆子埔公園增建地下停車場，同時優化公園，總計畫經費約五億，經向中央爭取後獲得中央點頭補助一．二億，剩下由公所自籌推動改善。

請繼續往下閱讀...

活化老城區 打造新特色公園

竹北市長鄭朝方說，豆子埔公園已「四十二歲」，位於熱鬧的竹北老城區內，為了改善所臨的三民路停車亂象，公所計畫整頓公園的同時，決定也在公園基地下蓋停車場。

規劃孕婦車位、電動充電樁

目前初步規劃地下停車場區將有兩層、共一六八個車位。地下一樓會有孕婦、育有六歲以下幼兒者以及身心障礙者的專用停車位，且因應電動車的需求，也會設有電動充電樁。

回應市民對公園、綠地的需求和要求，豆子埔公園也將轉型，公所計劃將把豆子埔公園改建為共融式的遊戲場域，並設置主入口意象廣場、第二入口廣場，用多條步道串連到兒童遊戲區，成為老城區新特色公園。

早在前任市長何淦銘任內，已計劃在三民路旁的豆子埔公園增建地下停車場，以解決三民路店家密集，卻缺停車位，導致違停嚴重，造成事故和行車糾紛頻生等亂象。

鄭朝方上任後接手推動，同時優化公園，只是總計畫經費高達五億元。年初他率領公所團隊向中央爭取支持後，昨天確定獲得中央補助一．二億，剩下由公所自籌推動改善。工程的基地面積為四五六九平方公尺，目前即將進入都市設計審議的階段，通過後，公所會盡速辦理工程發包，成為活化竹北老城區，建造人、車友善環境的重要一步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法