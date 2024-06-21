屏市重陽節禮金 65歲能領500元

2024/06/21 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所昨天宣布今年重陽節敬老禮金領取年齡下修至年滿六十五歲，六十五歲至六十九歲長者每人五百元，七十歲到九十九歲每人一千元，百歲以上人瑞每人六千元，屏東市長周佳琪表示，只要今年六月三十日設籍在屏東市的長者就可領取，將有三萬八千多名長輩可領取，約增加一千七百三十萬元預算支出。

周佳琪表示，競選時她承諾要調整重陽敬老禮金，去年先調整七十五歲以上長者敬老金由六百元提高至一千元；今年經過評估財政狀況後，不但七十歲以上每人一千元，進一步讓年滿六十五歲以上未滿七十歲的長者也可領取五百元。

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周佳琪指出，在下修重陽敬老禮金領取年齡後，領取人數將從一萬三千人增加為三萬八千多人，以匯款轉帳方式為主、現金發放為輔，請長者於六月二十五日至八月二十日止攜帶身分證及金融機構存簿，就近至屏東市各區里聯合室辦理，中低收入戶及领取中低老人生活補助及身心礙生活補助者，市公所已有資料，不需再登錄。

周佳琪強調，重陽節禮金預算將從原一四三四萬元增加一七三○萬元，總計三一六四萬元，經費來源從自有財源中支出，不會排擠到其他施政預算。

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