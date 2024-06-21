失智友善紀錄片 「阿姨，上學囉」屏東首映

失智友善紀錄片《阿姨，上學囉！》昨天上午在屏東市舉辦首映活動。（屏東基督教醫院提供）

2024/06/21 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕失智友善紀錄片《阿姨，上學囉！》呈現高齡友善就業、失智照顧者心路歷程及失智友善社區等議題，天主教失智老人基金會與屏基醫療財團法人附設長照機構昨於中影影城舉辦屏東首映會，邀請日照長輩觀賞，感觸格外深刻。

《阿姨，上學囉！》歷時兩年多籌備拍攝，以「看見失智者的能力」為故事主軸，描述主角八十二歲劉王壁英和六十九歲郭秀珍女士，在罹患失智症後，雖然腦部認知退化導致人事物的遺忘，但對於過去擅長的事情，記憶依然留存，能有機會發揮所長、參與社會服務並實現自我，因而獲得成就感。

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聖若瑟失智老人養護中心護理組長戴玟婷表示，希望透過這部片讓大家對失智者不是只有看到疾病，而是可以看到他們的獨特性和能力。

根據衛生福利部委託辦理失智症流行病學調查推估，台灣失智人口超過三十萬人，且六十五歲以上長者失智症盛行率，隨年齡增加有倍增的趨勢。

屏基表示，二○一八年成立失智共同照護中心，六年來已協助一千四百八十五位個案確診失智症、一千三百八十四位個案及其家庭接受共照中心諮詢及轉介服務，降低照顧者壓力。

不少阿公阿嬤昨天受邀第一次踏進戲院看電影，透過影片更加了解失智症，阿公阿嬤們對同齡者的故事更有深刻感觸。

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