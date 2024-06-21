卡關3年 新北議員催生蘆洲萬坪醫院

2024/06/21 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕蘆洲區缺乏大型醫院，市議員李翁月娥昨天在市議會總質詢表示，「蘆洲南北側農業區整體開發案」（簡稱蘆南蘆北案）規劃興建「蘆洲萬坪醫院」，進度卡關三年，蘆洲、三重、五股區民眾都殷殷期盼；市長侯友宜答詢說，他會到內政部爭取儘速通過蘆南蘆北案，只要中央核定，市府馬上規劃設置醫院。

蘆洲、三重、五股急需大型醫院

蘆洲區籍的李翁月娥指出，蘆洲、三重、五股區急需大型醫院，她經常接到民眾的陳情求助，跨區到台大醫院、台北榮總、林口長庚、新光醫院就診卻苦等不到病床，有開刀、化療、住院需求的患者只能回家痴痴苦等，病患及家屬焦急不已卻求助無門，讓人非常不捨。

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她指出，位於成蘆橋附近的「蘆洲萬坪醫院」預定地，未來有五股泰山輕軌、捷運環狀線北環段等路線通過，交通便利，已有許多大醫院表態願意投資，希望市府大力推動「救民眾性命」的醫療建設。

侯友宜回應說，市府非常支持「蘆洲萬坪醫院」，因為單憑市立聯合醫院三重院區，難以負荷蘆洲、五股等地的醫療需求量能，蘆南蘆北的醫療一定要先做，他會到內政部爭取儘速通過，市府馬上建設。

預定地位於成蘆橋附近 約3公頃

市府城鄉發展局、衛生局表示，蘆南蘆北主要計畫已於二○二○年呈報內政部都市計畫委員會審議，歷經六次專案小組討論，都計內容已獲得初步共識，目前在內政部地政司審議公益性及必要性評估報告；「蘆洲萬坪醫院」位於成蘆橋附近，面積約三公頃，將定位為區域醫院，籌設急性一般病床四九九床。

另外，市府規劃在二重疏洪道疏洪十二路旁的荷花公園增設新北市首座的匹克球場（結合羽球、網球與桌球的運動），要將疏洪籃球場的二座籃球場改建為八座匹克球場，增加圍網等設施，總經費約六五○萬元；李翁月娥昨天也質詢進度，侯友宜、水利局長宋德仁指出，等中央七月核定補助經費後，市府在三個月內就能辦理工程發包。

市府也將在三重區重陽橋下闢建三重第二座水樂園「花漾水樂園」，侯友宜說，水樂園工程費約一千七百萬元，已經規劃設計完成，爭取在今年底辦理發包。

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