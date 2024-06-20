宜蘭城隍早餐名店 下月熄燈

宜蘭73年的早餐名店，下月將熄燈，不少饕客不捨直奔老店。（記者王峻祺攝）

2024/06/20 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市名店城隍早餐店，歷經三代經營，屹立七十三年，滷肉飯、焢肉飯、焢肉飯糰被譽為鎮店三寶，如今卻傳出熄燈！第二代扛霸子阿巧姨身體微恙將「進廠維修」，因此公告營業至下月十一日，讓許多饕客不捨趕來排隊。

城隍早餐店在宜蘭市城隍廟對面，一九五一年創立，以焢肉飯加半熟蛋為招牌，焢肉飯糰則每顆重達四百克，客人都稱是「移動的焢肉便當」，因被許多媒體報導，除是在地人最愛，也讓遊客造訪宜蘭指定必吃美食。

請繼續往下閱讀...

第一代城隍早餐以賣燒餅油條和杏仁茶起家，二代阿巧姨接手後，增加煎餃和焢肉飯，深受客人喜愛；李家第三代再接棒，又擴增招牌早餐項目，承襲祖傳好味道。不過阿巧姨因長年久站，雙膝及腰桿不堪負荷，曾短暫休息三個月，這次要進行人工膝關節手術，忍痛與兒女對外宣布熄燈。

李家第三代說，媽媽阿巧姨年事已高，加上要換膝關節，後續還要復健，並需要兒女照顧，幾經考量後沉重決定營業至七月十一日，後續是否會再開業無法確定。

早餐名店熄燈消息一出，讓許多在地人不捨，外地饕客及遊子也趁著暑假直奔早餐店，想要再一嘗好味道，還有從第一代吃到第三代的阿公，也帶孫子光顧，吃的不只是美味，更是一份共同記憶的祖孫情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法