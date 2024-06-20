日月潭月牙灣聯外道坍方 邊坡將整治

日月潭月牙灣聯外道路邊坡，因連續大雨導致崩坍擴大，日管處緊急架設大片帆布擋水，後續待天氣回穩將進場整治。（記者劉濱銓攝）

2024/06/20 05:30

緊急架設帆布 防止雨水滲入造成更大面積流失

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭月牙灣水域是潭區體驗SUP（立式划槳）的勝地，惟聯外道路卻因邊坡不穩，近期在崩坍處還因連續大雨導致坍方擴大，轄管的日月潭風景區管理處除緊急架設帆布擋水，後續也將整治邊坡，確保往來遊客的通行安全。

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近期雨勢不斷 崩坍處暫設護欄

南投縣議員王秋淑表示，月牙灣水域是許多民眾到潭區體驗獨木舟、SUP的絕佳場所，甚至南投縣政府還在水域旁設置日月潭水上運動訓練中心，方便各校學生以及國手可在此就近訓練，由於往來師生、遊客車輛不少，且都會經過聯外道的崩坍點，加上近來間歇大雨已造成崩坍擴大，希望相關單位能儘速做好邊坡防護與整治，以維護道路安全。

附近民眾也說，月牙灣景色優美，在此可欣賞到有別於潭區鬧區的靜謐景觀，惟開車到月牙灣都必須經過聯外道的崩坍處，看見擴大的崩坍土坡難免心驚，所幸已經架起超大帆布避免惡化，希望邊坡整治能儘早完工。

天氣回穩即修建 工期約一個月

日管處指出，該處邊坡早期施作的防護設施較為簡易，之前因邊坡不穩出現崩坍，最近又因連續大雨導致坍方擴大，現已緊急設置大片帆布擋水，防止雨水滲入造成土坡更大面積流失。

目前邊坡整修工程已完成發包，惟考量近期午後雨勢不斷，為維護施工安全，並避免土坡「邊修邊坍」，現階段除先在崩坍處設置護欄，提醒往來車輛注意外，也持續觀察邊坡情況，待後續天氣回穩，委外廠商就會進場施作整治邊坡，工期預計一個月可完成。

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