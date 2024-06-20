屏縣2砂石場排污 開罰31萬

稽查人員爬上爬下，仔細調查是否有暗管。 （屏縣府環保局提供）

2024/06/20 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內傳出土石加工業偷埋暗管排放污水，部分農業灌溉用水遭到污染，讓農民擔心傷害作物；屏縣環保局表示，縣府已針對相關的業者加強稽查，去年至今年五月底陸續裁處九家次，開罰逾五百萬元。

環保局長顏幸苑表示，屏縣列管水泥業二十二場、土石加工業五十五場、土石方堆置場四場，共八十一場，多數分佈於里港鄉，該局除針對該類行業進行查核外，並配合環境部砂石稽查專案進行稽查，去年至今年五月底止全縣共稽查一百二十四家次，其中依違反水污染防治法裁處九家次，裁處金額五百一十萬元。

請繼續往下閱讀...

科技執法 啟用監視器、無人機等

環保局表示，屏南地區在新埤鄉有三家砂石場，該局年初針對週邊不明管線偷排進行稽查，採科技執法，包括監視器、無人機空拍、追蹤劑及透地雷達等方式，有業者自行截斷暗管規避調查，經過一段時間以為沒事又接回排放，相當狡猾。

查獲沿海地區混凝土業 用暗管排放

稽查人員鍥而不捨掌握相關事證後開挖，破獲其中兩家砂石場違規，依違反水污染防治法共裁處三十一萬元，其中一家依法封管，另有沿海地區的混凝土業者工廠登記不符、又未申請排放許可，也被查獲暗管排放。

環保局強調，砂石場放流水超標常以懸浮固體物為主，排入河川水體易造成水色混濁、觀感不佳，甚至有影響水中生態之虞，一旦流入灌溉溝渠，由於每種作物適合的酸鹼值均不同，也可能影響農作生長狀況，砂石場業者應將廢水處理到符合放流水標準（pH值六至九）才能排出。

環保局長顏幸苑表示，有些業者即使建有沉澱池，往往因處理量過大，廢水還來不及沉澱，滾滾黃泥就排放出去，在水利處與環保局輔導及稽查取締下，已陸續有業者投入資金興建廢水處理設施，提升廢水處理效能，像是去年在屏北地區查獲的一家業者，遭開罰兩百多萬元後積極改善，現在已經合乎標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法