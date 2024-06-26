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台中流行影音中心議約近半年未簽約 估2026到2027年營運

台中流行影音中心議約近半年，新聞局估2026年到2027年營運。（市府提供）

台中流行影音中心議約近半年，新聞局估2026年到2027年營運。（市府提供）

2024/06/26 21:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中流行影音中心招商去年底已產生最優申請人，市府與廠商議約近半年尚未簽約，在地議員均看不下去，民進黨議員陳淑華嘆，建設延宕又一例；國民黨議員楊大鈜促若談不攏就另覓廠商，勿讓空間淪蚊子館；新聞局長欒治誼指出，議約期到28日止，若達共識即能簽約，目標2026年到2027年營運。

台中流行影音中心斥資17億打造而成，2020年底完工，原本是「中台灣電影中心」，因營運移轉（OT）案招商兩度流標，去年更名「台中流行影音中心」讓廠館空間更多元彈性應用，去年底三度招商後，終於產生最優申請人，廠商規劃除加強台中推動國片、藝術院線放映及籌劃影展的能量，進一步規劃頂尖流行音樂表演空間並納入文創、藝文展演、科技互動體驗等相關規劃。

市府在最優申請人產生後即與廠商開始議約作業，各界對這項同是位於水湳經貿園區人的重要建設取得進展多所期待，不過，市府與廠商議約近半年遲未能簽約，再度引起關注。

陳淑華指出，這項位於水湳經貿園區的重要建設，從中台灣電影中心到更名台中流行影音中心，除突顯市府對該項建設欠缺核心政策，轉作流行影音中心後，除實體營運，更需有發散到網路世界的能力，特別是近期AI創作力驚人，流行中心的營運管理更需有AI的專業，但一路走來相關期程就一再延宕，議約迄今無法簽約，廠商是否有營運能力令人質疑。

楊大鋐也說，水湳經貿園區幾項重大建設包括台中國際會展中心及綠美圖均將在明年營運，惟同是位於園區內的重要建設台中流行影音中心還在原地踏步，光議約就拖了近半年時間尚未完成簽約，促市府若與廠商談不攏，不如另覓適合廠商，加速推動建設啟動，不要讓空間淪蚊子館。

欒治誼指出，台中流行影音中心空間達1萬多坪，量體極大，且未來引進包括電影、科技、藝術展演及餐飲等多元功能以帶動影音產業及地方發展，廠商初期須投資4億餘，規劃及細節複雜，市府希望呈現最好結果，議約過程仔細及嚴格，議約期依規定最長6個月，議約截止日是6月28日，屆時若雙方達共識，就能在1個月內簽約，目標朝2026年到2027年營運。

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