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受器捐重生 李秀英投入志工18年

桃園長庚醫院副院長蔡文鐘（右一）與志工李秀英（右二）出席「器官捐贈日」活動。（桃園長庚醫院提供）

桃園長庚醫院副院長蔡文鐘（右一）與志工李秀英（右二）出席「器官捐贈日」活動。（桃園長庚醫院提供）

2024/06/20 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕每年六月十九日是「器官捐贈紀念日」，桃園長庚醫院昨辦「NEW LIFE 新生．心聲！」活動，七十七歲志工李秀英現身說法，她廿多年前因肝硬化吐血住院，幸運接受器捐進行移植手術，保住寶貴性命，讓她決定投入志工行列在醫院協助其他病患，迄今十八年，昨出席分享經驗，希望號召更多民眾簽下器官捐贈同意書。

李秀英總是穿著顯眼的黃色背心，穿梭在桃園長庚醫院的門診、住院病患與家人之間，提供諮詢等服務；她說，現在能活力十足地服務他人，都歸功於幸運接受了器官捐贈。

李秀英回想廿多年前，某天身體不適而吐血，隨即陷入肝昏迷而意識不清，醫師診斷發現她罹患肝硬化，若不移植器官，恐怕活不過三個月，讓她與家人都絕望、悲傷，還好過兩個月左右，她接受了器捐並順利完成移植手術，才能恢復健康，喜得重生，決定有生之年都要在醫院擔任志工，協助需要幫助的病患來回饋社會。

桃園長庚醫院副院長蔡文鐘昨率醫護人員、李秀英出席器捐紀念日活動，感謝簽下器捐意願書的大學生；蔡文鐘表示，去年全國約有一萬名病患等待器官移植，但僅有四一六人完成器捐，醫院將持續宣導，讓更多民眾對器捐能建立正確的觀念。

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