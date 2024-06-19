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高雄火車站天棚合攏 10月底完工

高雄火車站天棚上方種植台灣原生種植物為主的灌木地被，營造出都市花園印象。（擷取自「高雄新車頭」臉書）

高雄火車站天棚上方種植台灣原生種植物為主的灌木地被，營造出都市花園印象。（擷取自「高雄新車頭」臉書）

2024/06/19 05:30

〔記者吳亮儀、葛祐豪／綜合報導〕高雄火車站天棚工程從二○一七年四月一日開工，目前主體鋼構已全數吊裝、完成結構合攏，後續裝修及景觀工程正逐步進行，負責工程的交通部鐵道局預定今年十月底完工。

高雄車站天棚東西向跨距六六○公尺，從哈爾濱街至忠孝一路之間；南北向跨距三四○公尺，從建國路至九如路間。結構由七十九支造型各異的花柱支撐，花柱最高十五公尺、約五層樓高，整體鋼構總重量達一萬一三七○噸，約為一．五座巴黎艾菲爾鐵塔的重量，工程造價約卅五．八三億元。

79支花柱支撐 花柱最高約5層樓

交通部鐵道局說明，其中央拱形結構與下沉式廣場營造開闊空間，設計寬七十五公尺、挑高廿三公尺的大跨度無支撐結構；天棚上方種植台灣原生種植物為主的灌木地被，以寬廣開放空間及綠化生態系統規劃建置，營造出都市花園印象。天棚下方的室內空間由雲朵造型的鋁板天花覆蓋，象徵高雄的晴朗天空。

上方種植灌木地被 營造都市花園

這座新的天棚覆蓋在高雄車站上，除了台鐵及捷運外，還有市公車站及國道客運站，民眾可透過三座電梯、二座旋梯及自行車道自天棚進入地下車站站體。天棚除了做為銜接商業大樓及旅館大樓的平台通道，並透過兩翼橫跨站東、站西路銜接兩側平面綠園道，創造半戶外空間，可作為休憩活動場域與休閒廣場。

交通部鐵道局總工程司彭家德指出，天棚結構合攏後，後續裝修及景觀工程正逐步完成，工程已步入尾聲，預定今年十月底完工，經安全檢查程序完成後就可交付接管單位開放市民。高雄車站的商場和旅館大樓預計今年招商，最快要等到二○二七年才營運。

高雄火車站天棚工程步入尾聲，預定今年10月底完工。（擷取自「高雄好過日」臉書）

高雄火車站天棚工程步入尾聲，預定今年10月底完工。（擷取自「高雄好過日」臉書）

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