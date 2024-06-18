桃園近27萬YouBike會員 未投保傷害險

桃園市YouBike正進行1.0拆轉2.0系統，目前共投入九百輛電輔車。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/18 05:30

7/1起未完成投保 不可租借騎乘YouBike 2.0E電輔車

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕北北桃三市將自七月一日起，共推公共自行車傷害險投保新制，若未完成投保將不可租借騎乘YouBike 2.0E電輔車，騎乘2.0也須投保或完成投保意願調查。市府交通局表示，桃園市YouBike會員數逾九十八萬人，投保率為七十二．五％，近廿七萬人未完成投保的都是舊會員，主要原因包括拒絕提供個人資料、不了解投保資訊等，除了持續宣導，十三日已對未投保的民眾發送簡訊通知。

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騎2.0也須投保或完成意願調查

交通局表示，桃園市自二○一八年推行免費公共自行車傷害保險，並於二○一九年十二月一日起規定新會員註冊時，填寫個人資料即自動加保，截至目前投保率達七十二．五％，而今年一月起桃園全市站點皆有YouBike 2.0新系統，並持續進行1.0拆轉2.0系統，預計今年十月關閉1.0系統，屆時桃園市將全數完成升級。

交通局表示，桃園市目前投入九百輛電輔車，升級2.0系統完成後，預計會增加至一四九○輛，考量電輔車騎乘較省力，且可更輕鬆提升車速，因此規定七月一日起會員須完成投保，才可租借電輔車；而YouBike 2.0則須投保或完成投保意願調查，才能租借。

已對未投保民眾發送簡訊通知

交通局表示，近卅％未投保的都是舊會員，經問卷調查主要原因包括拒絕提供個人資料投保、不了解投保資訊等情形，五月起持續加強宣導投保的重要性，也製作宣傳圖卡，轉請里辦公處協助宣導，目前每天都有新增的投保數，十三日也對尚未投保的民眾寄發簡訊通知，可至YouBike官網或手機APP之公共自行車傷害險專區，免費投保及查詢投保情形，請尚未投保的民眾儘速投保，避免新制上路後，因無法租借影響權利。

今年1到4月 理賠金額約104萬

常騎乘YouBike上下班的陳先生表示，「投保有其必要性，贊成未投保不能騎車」，尤其電輔車時速隨便就超過廿公里，由於道路上仍有許多不確定因素，投保傷害險對騎乘者是一大保障。

交通局統計，截至四月會員數約九十八萬六八三○人次，今年一到四月傷害險理賠件數累計六件，累計理賠金額約一○四萬六八○○元。

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