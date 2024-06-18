花蓮高寮大橋便道遇雨掏空 民促蓋鋼橋

玉里鎮高寮大橋便道遇雨即遭溪水掏空，主因是無法建構鋼橋造成。 （玉里鎮公所提供）

2024/06/18 05:30

玉里公所︰便橋屬臨時性質 鋼橋施工期限較長

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮高寮大橋便道遇雨就被溪水掏空，民眾擔心影響行車安全，且質疑為何不構建鋼橋？鎮長龔文俊表示，便橋屬臨時性質，且鋼橋施工期限長，只能加強監控及交通管制，請民眾配合相關的管制措施以維護安全。

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挨批修補不斷循環 浪費公帑

玉里鎮六至八日大雨不斷，導致高寮大橋便道西側及東側路面出現嚴重斷裂，基礎也遭暴漲的溪水掏空，十五日雖然搶通，但當地民眾質疑，便道遇雨就坍，對人車進出交通相當不便，為了生命財產安全，應改成鋼構便橋，以免修補作業不斷循環，浪費公帑也影響行車安全。

公所︰影響安全 便道就禁行

鎮長龔文俊表示，高寮大橋重建正施工中，目前只能依賴便道通行，馬上進入颱風季節，便道有被掏空及沖刷風險，無法採用較耐用的鋼便橋（因施工期久），因此只能加強監控管制，呼籲鎮民小心行車，在夜間、大雨、颱風期間，只要影響安全，便道將禁止通行。

新高寮大橋 明年10月底完工

原高寮大橋在一九九一年六月竣工，是台九線與一九三縣道間重要的聯絡橋梁，因前年九一八強震毀損，新的高寮大橋採簡支鋼箱型梁設計，橋長八八○公尺，已完成發包，預計明年十月卅一日完工。

新高寮大橋採雙向各三．五公尺混合車道、○．五公尺路肩、○．五公尺護欄寬度、全寬為九公尺，前行政院長蘇貞昌勘災後指示，復建經費九億九千餘萬元，由中央全額補助。

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