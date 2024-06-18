攬才專法修正案初審 外國專才居台10年 適用身障長照服務

立法院經濟委員會17日審查「外國專業人才延攬及僱用法部分條文修正草案」，國發會主委劉鏡清列席備詢。（記者朱沛雄攝）

2024/06/18 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院昨初審通過，外國專業人才在台合法累計居留十年者，可以適用身心障礙與長期照顧的部分服務項目；至於開放外國專業人才學歷折抵連續居留年份部分，因朝野立委未有共識，保留送交黨團協商。

立法院經濟、衛環、教育聯席會昨審議「外國專業人才延攬及僱用法修正草案」，民進黨立委王定宇指出，在台永居外國人雖非法定社會福利服務對象，但考量外國專業人才是我國積極延攬對象，且有在台長遠發展可能，為兼顧外國人友善生活環境，並且衡酌我國社福資源的有效運用，故提案修法，規範符合在台合法累計居留十年、每年居住超過一八三日等條件者，可適用身心障礙者權益保障法第五十條與第五十一條，以及長期照顧服務申請及給付辦法規定。

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條文也明定，就學時間與依親居留不計入十年居留期間內。

學歷折抵連續居留年份 未有共識

至於立委邱議瑩、羅美玲、賴瑞隆等人分別提出的「外國專業人才延攬及僱用法第十四條條文修正草案」，擬開放外國專業人才在台留學學位以特定比例折抵連續居留年份。但有部分立委認為，此修法方向是在降低外籍人士留在台灣的門檻，國民黨立委謝衣鳯建議，國發會應審慎考量並做調整；國民黨立委鄭天財也主張，修法會影響原住民權益。

經濟委員會召委邱議瑩則強調，本次修法僅是放寬折抵時間，與國內就業市場無關。但是最終朝野仍然未達成共識，由邱議瑩宣布第十四條條文保留送黨團協商，其餘條文照建議修正條文通過。

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