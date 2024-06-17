《彰化》白河田租漲 蓮農「北漂」落腳竹塘

近年白河田租飆漲，有些蓮農「北漂」覓地種植，其中彰縣竹塘蓮花田近來盛開，每到假日吸引民眾拍照。 （記者顏宏駿攝）

2024/06/17 05:30

蓮藕品質與白河一樣優 省下地租雇專業工人採栽

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台南白河蓮花產業全國知名，一望無際的蓮花田，創造當地特色產業！近年當地田租飆漲，有些農民開始「北漂」覓地種植，其中包括彰化縣竹塘鄉，竹塘「伯立歐家園」預定地週邊有幾片蓮花田，很多民眾好奇，竹塘過去並不產蓮花，何有多處蓮花田？正值蓮花盛開，每到假日都吸引不少民眾來拍照，成為網友、當地民眾私房景點。

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竹塘地質、水質俱佳 適合蓮花生長

一名蓮農說，蓮花可做成藕條、藕粉、蓮子等產品，經濟價值高，台灣在地生產，品質優良，整個蓮花從採收到加工，都需要人力，「只要願意做，不怕沒錢賺」，他們都有死忠的客戶，最大的問題是，台南土地近年高漲，農地租金水漲船高，逼得蓮農須往外找地種蓮花。

他說，竹塘地質肥沃，水質清澈，加上許多農民用心做無毒栽培，環境條件適合蓮花生長。他只是零星栽種，主力都留在白河及嘉義民雄，他說，如果能留在白河，當然最好，因為蓮藕採栽有技術門檻，只有白河才能找到合適的人力，但白河地租狂飆，在白河租一分地的錢，到竹塘可租到四分，他把省下的地租用來雇工，採收期每天包一輛遊覽車從白河到竹塘，載三十名工人，將採收的藕條運回白河工廠清洗、加工。

蓮花開吸引網友、遊客前來賞花

他說，竹塘種出的蓮藕品質與白河一樣優，「蓮藕工人」是高技術又高勞力，非常「稀有」，須仰賴白河的人力資源，為了不耽誤白河的產期，竹塘蓮田生長期與白河錯開。

他強調，當年因中國出口大量蓮花相關農產品到台灣，白河蓮花一度沒落，後來政府推展相關觀光產業，讓當地蓮花產業起死回生，找到死忠客源，「我也想留在白河」，但白河農地租金越來越貴，逼得他們不得往外尋找合適地點。

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