搶救人命優先！總統專機禮讓澎湖醫療直升機進場

澎湖醫療直升機開抵高雄機場，被總統專機禮讓先進場。（凌天航空提供）

2024/06/16 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昨日澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，緊急後送一名全身廿％燒燙傷的七十歲婦人到台灣本島救治，直升機抵達高雄上空準備進場之際，適逢總統專機也即將降落，總統專機當下禮讓救護直升機先行進場，搶救寶貴人命第一優先。

根據了解，該名七旬老婦在家中自營早餐店，昨日清晨在製作餐點過程中不慎摔倒，導致製作中的滾燙餐點，直接傾倒在婦人身上，有顏面、胸口、四肢等二度燒燙傷，院方為病患進行清創、包紮、保暖、給予輸液等治療，並向空審中心申請醫療直升機後送，經核准後由凌天航空醫療人員接手後續照護。

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小港機場航空迷叫好

凌天航空接獲指令後，立即於上午八點卅四分，由澎湖機場起飛、九點十五分抵達高雄小港機場落地、九點卅五分由在機場等候的救護車，將燙傷病患，直接送往高雄長庚醫院，接受後續院方妥善照顧與治療，過程相當順利。

看似後送航行過程順利，但根據小港機場旁守候的航空迷表示，凌天航空醫療專機抵達高雄小港機場時，正好賴清德的總統專機亦快抵達，當時跑道都已淨空，等候總統專機降落，但仍以搶救寶貴生命為主要考慮，總統專機禮讓凌天航空醫療直升機機優先進場，畢竟搶救寶貴人命分秒必爭，贏得各界好評。

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