行銷觀光 新北議員促結合動漫角色

新北市議員建議仿效日本，結合動漫、卡通行銷觀光，圖為「二○一九新北市寶可夢狩獵地帶」活動，曾吸引不少民眾來尋「寶」。（新北市新聞局提供）

2024/06/16 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕日本「寶可夢（Pokémon）」風靡全球，粉絲年齡層廣泛，新北市議員鄭宇恩質詢指出，市府要行銷綠色北海岸旅遊「青春山海線」，可仿效日本結合動漫、卡通來推廣，若能洽談到寶可夢、「鬼滅之刃」等熱門IP進駐北海岸，並將角色結合在地意象，可望吸引許多國內外遊客來玩。市長侯友宜認為「這是好主意」，請觀光旅遊局跟業者洽談。

鄭宇恩表示，日本透過卡通及動漫行銷城市，吸引大量觀光客前往朝聖，日本全國各地都有寶可夢人孔蓋，像香川小豆島的人孔蓋是在地農產橄欖和呆呆獸，橫濱是歷史文化資產紅磚倉庫與皮卡丘、雷丘，賞鯨活動重要登船港口的沖繩本部町則由吼鯨王為代表，若能與寶可夢合作，可以讓寶可夢在富基漁港大啖海鮮，或是在嵩山梯田前抱著千歲米。

請繼續往下閱讀...

鬼滅之刃也很受歡迎，小朋友最愛的「粉紅豬小妹」、「汪汪隊立大功」、「妙妙犬布麗」或是「救援小英雄波力」等，可以談談看授權。

侯友宜直呼「是個好主意」，請觀旅局與業者洽談，不過也要考量授權費。

觀旅局補充，青春山海線沿途有許多熱門觀光景點，市府透過品牌建立、觀光活動、踩線團及旅展推廣等各種方式行銷，與IP結合也是行銷方法之一，後續將與相關公司接洽，探討合作的可行性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法