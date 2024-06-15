台中長21.7公里綠空廊道 明年3月完工

綠空廊道將明年三月將全線完工，全長二一．七公里，圖為豐原綠空廊道遊戲場。（市府提供）

2024/06/15 05:30

剩潭子區環中東路阻隔 建設局興建長465公尺自行車跨越橋串連

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市因鐵路高架化，形成綠空廊道，民進黨議員謝志忠表示，目前綠空廊道只剩下潭子段尚未完工，一旦完工，整個綠空廊道將可完整串連，將是中市的新亮點，要求市府加快，並以創新的方式舉行通車典禮，如跑馬拉松或是騎鐵馬，讓全台灣都可看到台中市的綠廊道。

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通車典禮 城市意象行銷為主題

建設局表示，台中綠空廊道全長二一．七公里，現僅存潭子區環中東路因道路阻隔因素仍須繞行通過，為完成綠空廊道斷點最後一哩路，建設局於該處興建自行車跨越橋，總長約四六五公尺、寬度四．五公尺，此工程已於去年十二月一日開工，預計明年三月完工；市府並將評估結合台中城市意象及自行車觀光行銷為主題辦理相關典禮活動，並廣邀民眾共同參與。

民進黨議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達表示，綠空廊道從豐原到大慶共二一．七公里，豐原圓環東路段跨橋在去年已經完工通車，潭子段，要求全面串連綠空廊道，特別是豐原、潭子跨道路的銜接、周邊造景的強化。

形成豐原到市區的帶狀觀光區

謝志忠說，綠空廊道完成通車以後，不只是交通，也是市民共享的生活圈，形成由豐原到市區的帶狀觀光區，不但可以散步、騎腳踏車，還可以跑馬拉松，不管從豐原或大慶哪一端出發，繞一圈就是一場四十二公里的全馬。

可散步、騎腳車踏、跑馬拉松

謝志忠表示，綠空廊道一旦通車，市府應該以較有創意的方式慶祝明年三月的完工通車，除了舉辦制式化的通車典禮外，還可以辦馬拉松比賽、或是騎自行車等運動比賽，透過活動讓全台中市民甚至是外縣市知道，台中市有一段這麼棒的綠空廊道，可以走路散步、騎自行車，也可以舉辦馬拉松比賽。

謝志忠強調，此並非只有豐原的發展，而是整個大台中市的發展，只要市府強化兩邊的綠美化，將會吸引很多愛跑馬拉松及騎自行車的遊客到台中市來遊玩，促進台中市的觀光。

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