台電董事長︰南部電源充沛 樂見科技業設廠

2024/06/15 05:30

〔記者葛祐豪、劉禹慶／高雄報導〕台電昨天在高雄頒發獎助學金，針對不少科技大廠進駐南部，台電董事長曾文生強調，南部電源比較充沛，樂見科技大廠能接近電源端設廠。

台電自一九九○年起設立獎助學金，今年共有一萬六千人獲得超過六千萬元獎助學金，昨天在高雄社教館舉頒發，台電董事長曾文生、教育局長謝文斌、議長康裕成等人到場，鼓勵獲獎學生。曾文生說，台電的獎助學金制度，是鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，獎學金頒發額度最高三萬元、特別助學金最高五萬元，主場大林電廠今年共回饋在地學子一二六七人，合計發出三三一萬元獎助學金。

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調電價？ 電價委員會決定

對於經濟部不支持補助台電的虧損，電價有調漲壓力，曾文生表示，為了照顧民生，民生電價在過去這段時間的調漲幅度跟不上成本，與國際相對應的電價來比，也是較低的，至於否調漲電價，他表示「是依照電價審議程序，每年三、九月審查，由電價委員會來決定」。

另針對「未來不少科技大廠進駐南部，電力如何因應？」曾文生強調，包含光電在內的再生能源 ，南部的電源是比較充沛的，「也樂見科技大廠能夠接近電源端設廠」。

澎湖尖山發電廠昨天也舉行獎學金、特別助學金頒發典禮，今年澎湖地區獎助學金總額高達三五○萬元，致贈澎湖縣各級學校優秀學子共九二九人。

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