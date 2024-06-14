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高雄忠孝國小「玩具碼頭」 回收舊愛變新寵

「玩具碼頭」的二手玩具，整理後可檢修的就會進行檢修。（記者李惠洲攝）

「玩具碼頭」的二手玩具，整理後可檢修的就會進行檢修。（記者李惠洲攝）

2024/06/14 05:30

創設3年多 將二手玩具整理、檢修 歡迎民眾來交換

〔記者李惠洲／高雄報導〕隱藏在高雄市鹽埕區忠孝國小地下室內，堆積如山的玩具、娃娃、遙控汽車、公仔、積木到繪本，這是簡稱「玩具碼頭」的二手玩具物流中心，知道的民眾其實不多，這裡每天都有待分類、待拆、待修的玩具等著處理，賦予讓這些玩具新生命。

玩具圖書館協會 讓玩具重生

高雄「玩具碼頭」是台灣玩具圖書館協會在南部的玩具物流中心之一，已創設三年多，透過回收的二手玩具，讓資源再利用，也會固定捐贈玩具給關懷弱勢團體。

高雄「玩具碼頭」副理事長梁淑芬表示，這裡看到的玩具全是民眾捐贈，這些玩具曾經是家中小孩的最愛寶貝，但隨著小孩逐漸長大玩膩了，這些玩具就可能閒置或被丟棄，相當可惜，民眾可將二手玩具拿到Toyota的各汽車服務廠回收，然後每週送至「玩具碼頭」做整理分類，將可用的玩具按照種類整理擦拭後上架，至於待修或是已經故障待拆的玩具，也會請玩具醫生來做檢修處裡，讓玩具獲得重生。

家長帶孩子尋寶兼教導惜物

梁淑芬說，這些被送來的二手玩具堪用的比例約佔六成，其餘四成是故障或是狀況不佳直接淘汰，由於收到的二手玩具實在太多，有些志工媽媽會在空閒時間來協助分類與拆解玩具，並每週帶孩子們來交換玩具，除了可以幫家中的小孩定期更換新玩具，也可以省錢、為環保盡力，並教育孩子愛惜物品。

有意前往「玩具碼頭」交換玩具的民眾，最好透過「玩具碼頭」官網事先電話預約確認，時間為每週二、三、五開放。

位在鹽埕區忠孝國小地下室的「玩具碼頭」（左圖），裡面的二手玩具全是民眾捐贈。（記者李惠洲攝）

位在鹽埕區忠孝國小地下室的「玩具碼頭」（左圖），裡面的二手玩具全是民眾捐贈。（記者李惠洲攝）

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