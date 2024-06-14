減少等待曝曬 北市740路口降紅燈秒數

台北市交工處將自7月1日至8月底，縮短740處路口號誌紅燈秒數，平均縮短21秒。（記者林承鴻攝）

2024/06/14 05:30

7月起至8月底離峰時段實施 平均可縮短21秒 將視民眾反應調整

〔記者林承鴻／台北報導〕夏季天氣炎熱，等紅燈是不少機車族的夢魘，台北市交通管制工程處為減少機車騎士及行人在大太陽底下曝曬等候的時間，自七月一日至八月底，縮短七四○處路口號誌紅燈秒數，平均縮短廿一秒，最多縮短九十秒。

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上午9點至下午4點半調降

交工處說明，台北市號誌時制考量紓解車流及行人安全通行等需求，配合路口間號誌連鎖運作，各主要幹道路口號誌設置較長紅綠燈，長週期號誌達一五○秒到二百秒（一個綠燈加紅燈為一個週期）。自二○一九年起辦理夏季降週期計劃，檢討全市道路及學校周邊路口號誌後，於七、八月平日離峰車流量較低時段，上午九點至下午四點半調降紅燈秒數。

部分路段車流量大 不適合縮短

交通控制中心主任蔡于婷指出，今年依車流特性及周邊交通狀況綜合判斷，決定調整七四○處長週期號誌，平均可縮短紅燈廿一秒，最多縮短九十秒，部分路段如忠孝東路就算在離峰時間，車流量還是很大，降週期能紓解的車流量就會變少，不適合縮短。

天母東路107巷減為80秒

此外，今年縮短紅燈秒數共七四○處路口，較前年七七○處、去年有七五一處降低，蔡于婷說明是因為去年開始擴大實施行人早開時相，小綠人燈號會較車道號誌提前約五秒左右亮綠燈，保障行人優先通行權，連帶影響車流通行時間，部分路口若再降週期對車流衝擊較大，因此未做調降。

此次調降幅度最大的是天母東路一○七巷路口，原本一七○秒的紅燈縮短成八十秒，週期直接降半，蔡于婷說明是因為觀察該路口及連鎖道路，受周邊學校放暑假等因素影響，七、八月車流量降低。

交工處表示，將持續觀察調降紅燈秒數後，路口車流紓解狀況及路段連鎖性，並視民眾反應檢討調整，希望能減少機車騎士在太陽下曝曬的時間。

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