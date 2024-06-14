新北補助凍卵 議員促放寬至30歲

2024/06/14 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕為支持罹癌女性一圓生育夢想，新北市自七月起補助四十歲以下、經醫師評估因罹癌或治療影響不孕的新北市籍女性（或配偶新北市籍）每人三萬元凍卵，市議員翁震州昨爭取放寬補助卅歲至卅五歲女性。市長侯友宜說，凍卵平均使用率低，市府財源有限，但會研議。

翁震州表示，市府提供凍卵補助，對象限制為罹癌女性，但癌症難預測、變化快，受職涯規劃等因素影響，不少年輕人到卅歲以後才有婚育規劃，薪水可能也不易負擔生育開銷，希望市府擴大補助對象，凍卵補助放寬卅到卅五歲女性。

請繼續往下閱讀...

侯友宜、衛生局長陳潤秋說，我國凍卵使用率僅約八．四％，使用率不高，且費用高昂，地方財源有限，專家多鼓勵適齡生育，凍卵對於改善少子化效果不大，但市府仍會循議員建議研議。

議員陳永福則指出，市府現行補助五十五歲以上原民、六十歲以上低收、六十五歲以上中低收或符合相關條件的長者假牙，希望比照其他縣市，一般六十五歲以上長者也能補助。

侯友宜表示，鼓勵長者照顧、保留自然齒較為重要，中央、市府提供六十五歲以上長者每三個月一次塗氟及定期口腔檢查，協助長者建立良好飲食與衛生習慣照顧牙齒，未來在財政允許的前提下，會研議逐步擴大補助對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法