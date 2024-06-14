為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新北補助凍卵 議員促放寬至30歲

2024/06/14 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕為支持罹癌女性一圓生育夢想，新北市自七月起補助四十歲以下、經醫師評估因罹癌或治療影響不孕的新北市籍女性（或配偶新北市籍）每人三萬元凍卵，市議員翁震州昨爭取放寬補助卅歲至卅五歲女性。市長侯友宜說，凍卵平均使用率低，市府財源有限，但會研議。

翁震州表示，市府提供凍卵補助，對象限制為罹癌女性，但癌症難預測、變化快，受職涯規劃等因素影響，不少年輕人到卅歲以後才有婚育規劃，薪水可能也不易負擔生育開銷，希望市府擴大補助對象，凍卵補助放寬卅到卅五歲女性。

侯友宜、衛生局長陳潤秋說，我國凍卵使用率僅約八．四％，使用率不高，且費用高昂，地方財源有限，專家多鼓勵適齡生育，凍卵對於改善少子化效果不大，但市府仍會循議員建議研議。

議員陳永福則指出，市府現行補助五十五歲以上原民、六十歲以上低收、六十五歲以上中低收或符合相關條件的長者假牙，希望比照其他縣市，一般六十五歲以上長者也能補助。

侯友宜表示，鼓勵長者照顧、保留自然齒較為重要，中央、市府提供六十五歲以上長者每三個月一次塗氟及定期口腔檢查，協助長者建立良好飲食與衛生習慣照顧牙齒，未來在財政允許的前提下，會研議逐步擴大補助對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播