新竹縣寵物友善空間首張標章 這家餐廳搶頭香

新竹縣政府祕書長李安妤（左）頒發寵物友善空間標章給拔得頭籌的店家竹北市蹦啾柴比友善餐廳，鼓勵更多餐飲及旅宿業者加入寵物友善空間行列。 （記者廖雪茹攝）

2024/06/18 19:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為了讓飼主們能夠方便帶著寵物外出用餐、住宿和旅遊，新竹縣政府推出「新竹縣寵物友善空間計畫」，目前有12個店家申請通過審核，縣府祕書長李安妤今天（18日）頒發標章給拔得頭籌的店家，鼓勵更多餐飲及旅宿業者加入寵物友善空間行列。

李安妤說，縣府推動寵物友善空間計畫，希望讓毛小孩的家長外出有更多選擇，也讓新竹縣逐步邁向友善健康動物城市；其中，位於竹北市的蹦啾柴比友善餐廳，通過審核成為縣內第一家寵物友善空間店家。

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新竹縣動物保護防疫所長彭正宇說，有鑑於飼養毛小孩的民眾越來越多，為了服務毛小孩及飼主，縣府特別推出此計畫，目前已有12家通過審核，歡迎允許寵物進出並提供相關友善空間及服務的餐飲或旅宿業商家踴躍提出申請。

蹦啾柴比友善餐廳老闆劉亭妤分享，她本身養了多隻寵物，因帶寵物外出時相當不方便，總是需要特別詢問店家是否禁止寵物入內，或是有其他相關限制，如必須關進籠子或活動範圍受限等，因此才萌生了開寵物友善餐廳的念頭，想讓飼主能安心用餐，毛小孩也能玩得快樂。

寵物友善空間計畫相關規定及訊息，可至動保所官網或臉書粉絲頁查詢，諮詢電話：03-55195485轉208動保所動保課吳小姐，通過認證審查的商家將核發寵物友善空間標章，並將商家名單及Google地圖地址公布在動保所官網上供查詢。

為了讓飼主們能夠方便帶著寵物外出用餐、住宿和旅遊，新竹縣政府推出「新竹縣寵物友善空間計畫」。（記者廖雪茹攝）

有鑑於飼養毛小孩的民眾越來越多，為了服務毛小孩及飼主，新竹縣政府特別推出「新竹縣寵物友善空間計畫」。（記者廖雪茹攝）

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