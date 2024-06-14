財劃法不利窮縣 翁章梁支持修法

2024/06/14 05:30

嘉縣財力等級屬全國最窮 應納入修法考量 支持合理的財政收支劃分

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕已經廿五年未修正的「財政收支劃分法」修法聲音高漲，若依國民黨版本試算，嘉義縣將增加二四九億元，國民黨嘉縣議會黨團昨天力挺藍委修法，讓窮縣不用再靠中央施捨。嘉義縣長翁章梁則強調，嘉縣財力等級為全國最窮的第五級，財劃法修法有其必要性。

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六都崛起 加劇縣市財政差距

翁章梁表示，六都崛起後，加劇縣市的財政差距，嘉縣正轉型為農工科技大縣，但早期以農立縣，是台灣經濟起飛的強力後盾，相對工商業無法跟上大都市腳步，財力等級更是全國最窮的第五級，財劃法修法有其必要性。

翁章梁說，他支持財劃法應該適度修法，因窮縣財政狀況難以滿足地方建設需求，目前有多種修法版本，他認為地方的財力等級，應納入修法考量，他支持合理的財政收支劃分，並非附和國民黨主張，而是應讓地方擁有更大的自主權。

國民黨嘉縣議會黨團昨天召開記者會支持財劃法修法，呼籲改善地方財政弱化，找回地方自治的公平正義，出席成員高呼「擴大統籌分配稅款，落實地方自治」。

議員詹琬蓁說，縣府今年總預算三三二億元，自有財源僅卅八億元，只佔十一％，光人事費就没有辦法支應，這三三二億元中，尚包括中央分配的統籌分配稅款七十餘億元，另有一二五億元為一般性及計畫型補助款，全部都仰賴中央補助，變成中央集權又集錢，有必要修法改善。

詹琬蓁說，嘉縣現有統籌分配稅款七十二億元，若依國民黨版試算修法後為三二一億元，將增加二四九億元，可大幅改善嘉縣財政，呼籲大家應不分顏色、不分黨派支持修法。

依藍營版試算 修法後可增249億

黨團書記長李國勝說，財劃法廿五年未修，有重新研議的必要性，要不然在現行狀況下，中央分配七十五％，地方分到廿五％，造成「中央脹死、地方餓死」的財政現象，黨團聲援修法，盼改善施政及民生建設，落實公平正義。

民進黨籍嘉縣議員黃啟豪從國土計畫法角度，指出嘉縣「宜維護農地」面積高達七萬一二八六公頃，排名全國第四，財劃法修法也應以農業縣農地面積推計，在中央統籌分配稅款中，以一定比率專門用於補助農業縣，以彌補國土計畫對於被指定為農用的農地所沒有的補償。

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