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（新北）樹林保生文化祭開鑼 捐百萬花蓮賑災

新北市樹林濟安宮保生大帝聖誕千秋，廟方舉辦多元慶祝活動，包括國中小學生寫生比賽。（記者翁聿煌攝）

新北市樹林濟安宮保生大帝聖誕千秋，廟方舉辦多元慶祝活動，包括國中小學生寫生比賽。（記者翁聿煌攝）

2024/04/14 05:30

〔記者翁聿煌、闕敬倫／新北報導〕農曆三月十五日保生大帝聖誕，新北市樹林濟安宮和十三日於廟埕廣場舉辦盛大「保生文化祭」開鑼式，內政部長林右昌、立委蘇巧慧和新北市民政局長林耀長均到場參與，董事長陳黃綠妹宣布，捐贈一百萬元給花蓮震災災民，並且捐贈救難器材給新北市消防局，表達保生大帝護佑天下百姓的善念義舉。

林右昌和蘇巧慧兩人被視為民進黨參選二○二六新北市長的熱門人選，兩人受訪時稱「情同兄妹」，林右昌說，黨有黨的機制，民進黨一定會推出最優秀的人選，爭取大家的支持。

樹林濟安宮在每年保生大帝聖誕都舉辦活動，賜福平安遶境等，包括學生寫生比賽，帶給信眾不同體驗。

十四日天官武財神開光暨補財庫法會，廿日上午九至十二點在廟埕前有義剪活動，廿一日上午九至十二點、下午二至四點兩個時段，有樹林、三峽、鶯歌的中醫師為信眾推拿；當天中午更備有養生藥膳排骨，與信眾結緣分享。

「淡水三芝九庄輪祀保生大帝」為市定無形文化資產，今年輪到北新庄過庄至草埔尾，三芝區公所舉辦保生大帝文化創意工作坊，作品會在四月廿三、廿四日在三芝區慈雲寺展示。

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